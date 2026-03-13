Des escrocs se font passer pour Canal+, attention à ces emails piégés

Méfiance si vous êtes abonné à Canal+ ! De nombreux emails et courriers frauduleux circulent actuellement. Les pirates se font passer pour la chaîne cryptée pour dérober vos identifiants et vos données bancaires.

Le phishing est un fléau qui impose une vigilance de chaque instant. Ces derniers jours, une campagne d’hameçonnage cible spécifiquement les abonnés de Canal+. Les escrocs envoient des emails et des courriers frauduleux exploitant la charte graphique et le logo de la chaîne cryptée pour déjouer leur vigilance. L’objectif in fine étant de leur dérober leurs identifiants et leurs informations de carte bancaire.

Selon plusieurs témoignages récents, ce type de message joue souvent sur la peur de perdre l’accès au service en signalant “une difficulté lors du traitement de votre paiement”. L’utilisateur est alors invité à mettre à jour ses informations de paiement via une adresse web frauduleuse où les pirates se feront un plaisir de le voler.

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Une campagne de phishing cible les abonnés Canal+, méfiance !

La campagne de phishing a été dénoncée sur la plateforme d’assistance de la chaîne. Alors que les fuites de données sont légion ces derniers mois, Canal+ précise bien que “les informations relatives à vos coordonnées et votre qualité d’abonné ne proviennent pas de fuites de données de [leurs] systèmes d’information”. Le diffuseur assure avoir fait remonter ces tentatives d’escroquerie auprès des autorités et appelle à la plus grande prudence.

Ne tombez donc pas dans le piège quand vous consultez vos emails et votre courrier postal. Pour rappel, il faut éviter à tout prix d’ouvrir les pièces jointes et de cliquer sur les liens qui se trouvent dans ces messages de phishing. Si vous avez transmis votre mot de passe, il faudra le changer dans les plus brefs délais. En cas de compromission de vos coordonnées bancaires, contactez immédiatement votre banque pour faire opposition.

Si vous avez été la cible d’une campagne de phishing, signalez-le sans attendre à Canal+ via la plateforme officielle d’assistance. Cela permettra à l’équipe de prendre les mesures nécessaires et d’alerter les autres abonnés.