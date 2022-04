VR : cette manette permet de sentir les objets glisser entre vos doigts

Un contrôleur VR sensitif – Crédit : YouTube MAKinteract

La VR est un terrain de chasse enthousiasmant pour les chercheurs. Et certains redoublent d’inventivité pour proposer des outils toujours plus immersifs. Lors du CES 2022, Shiftall avait notamment présenté le Pebble Feel, un gadget qui vous fera ressentir le chaud et le froid en réalité virtuelle. De son côté, le laboratoire MAKinteract (Korea Advanced Institute of Science and Technology) a façonné un contrôleur VR qui exacerbe le sens du toucher.

En l’occurrence, les joueurs sentiront les objets qu’ils manipulent dans leur session de réalité virtuelle. Mais quelle est cette sorcellerie ? D’après les chercheurs, cette manette apparaît comme « un contrôleur haptique portable capable de retranscrire l’épaisseur et le glissement d’un objet virtuel pincé entre deux doigts ».

À lire > Canon Eos R5 s’équipe d’un nouveau type de lentilles Dual fisheye pour la réalité virtuelle

Réalité virtuelle : de la poterie comme dans la vraie

Pour illustrer leur propos, ils ont pondu une séquence de gameplay où le joueur est affairé à faire de la poterie en VR. Afin de rendre l’expérience réaliste, il faut coller au maximum avec les impératifs relatifs à la vraie poterie. En l’occurrence, l’artiste doit sentir l’objet tourner entre ses mains afin de le rendre parfaitement cylindrique et stable.

Pour simuler le modelage d’un morceau d’argile, le contrôleur SpinOcchio embarque des disques rotatifs capables de pivoter au contact des doigts de l’utilisateur. Une capacité qui permet de recréer les contours d’un objet sinueux, le joueur pouvant ainsi fabriquer son objet de la manière la plus réaliste plus possible. Celui-ci se mue ainsi en potier VR. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de la réalité virtuelle : recréer avec précision une activité qui, autrement, aurait pu être inaccessible pour l’utilisateur.

Le SpinOcchio sera présenté à l’occasion de la conférence Computer-Human Interaction 2022 qui se tiendra fin avril à la Nouvelle-Orléans. En attendant, vous pouvez avoir un aperçu de son fonctionnement ci-dessous. Et si vous aimez ce type d’expérience, sachez que la réalité virtuelle vous permettra à terme d’avoir des sensations directement sur votre peau par l’entremise de produits chimiques.