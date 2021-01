WandaVision : l’épisode 4 va tout changer dans la série, promet Elizabeth Olsen

WandaVision est une série pleine de mystère et les fans commencent à se demander comment le sitcom s’intègre vraiment dans le MCU. Mais les choses vont complètement basculer dans l’épisode 4, a annoncé Elizabeth Olsen.

L’actrice qui incarne Wanda dans la série Marvel a teasé les fans avec quelques confidences sur l’épisode de cette semaine. Selon elle, celui-ci va marquer un cap dans la saison.

Wanda et Vision, un couple peu ordinaire – Crédit : Marvel Entertainment/Disney+

Dans une interview, Olsen a expliqué : « Je pense que la raison pour laquelle ils ont montré à la presse les premiers épisodes est que l’épisode 4 est un vrai changement. C’est un changement de perspective vraiment amusant et je pense que beaucoup de choses sont comprises à ce moment-là. ».

Qui est le vilain de WandaVision ?

Si on sait maintenant que l’intrigue de WandaVision se déroule juste après Avengers : Endgame, de nombreux éléments de la série restent encore inexpliqués. L’épisode 4 répondra-t-il enfin aux nombreuses questions que se posent les fans depuis le lancement du show Marvel ? Va-t-on enfin découvrir quelle est la vraie menace de la série ? Depuis l’épisode 2, on imagine que l’ambivalente Dottie pourrait être la ou l’une des méchantes du show. Mais une autre théorie affirme que Ralph, le mari d’Agnes encore absent dans la série, serait en fait le diabolique vilain Marvel Mephisto. Agnes serait en outre Agatha Harkness, une sorcière jouant un rôle de mentor pour Scarlet Witch dans les comics.

Mais le vilain de WandaVision ne sera peut-être pas révélé tout de suite. La série aime en effet beaucoup jouer sur ce mystère, comme le confirme Elizabeth Olsen. « Dans WandaVision, vous ne savez pas qui est le méchant ou s’il y a un méchant, alors je pense que le vrai drame et la tension sont le tiraillement constant entre l’univers du sitcom et l’univers Marvel – et c’est ce qui était amusant … c’était vraiment un plaisir découvrir ce que nous dévoilions à chaque épisode. ». Certains pensent également que WandaVision a caché un indice sur le prochain grand méchant de la phase du 4 du MCU.

Olsen n’est pas la seule à teaser les fans au sujet du prochain épisode. L’actrice Teyonah Parris (Geraldine) promet de son côté que la suite de la saison va être une vraie « aventure ». Elle ajoute également que ces épisodes vont commencer à répondre aux questions. De quoi faire monter l’excitation des fans avant l’épisode 4 de WandaVision, disponible ce vendredi sur Disney+.