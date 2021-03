WandaVision : les théories sur les fausses publicités étaient toutes fausses

WandaVision a fait naître de nombreuses théories dans la tête des fans de Marvel. Notamment autour des publicités du sitcom créé par Wanda. Tous y ont reconnu beaucoup de symboles tirés d’autres films Marvel, et certains y ont vu même bien plus que de simples références. Les détails de l’annonce pour les montres Strücker ont par exemple été interprétés comme un signe annonciateur de l’arrivée du méchant The Beyonder. Pourtant, aucune de ces hypothèses n’était vraies…

Les fausses publicités de WandaVision ont beaucoup fait réfléchir les fans. – Crédit : Marvel Entertainment

Dans une interview pour le site Collider, le showruner de la série Jac Schaeffer a confié que les fausses publicités de WandaVision étaient initialement bien destinées à apporter un éclairage sur la série, mais que cela n’avait finalement pas été nécessaire. Il explique qu’il avait pensé à utiliser ces séquences pour fournir des explications sur l’intrigue principale, afin de « combler les trous ». « Quelle que soit la chose dans laquelle nous nous enfermons, nous allons résoudre ça avec les publicités. », avait-il alors songé.

Les publicités n’ont finalement pas servi à l’intrigue

Mais les scénaristes ont finalement pu tout inclure dans le scénario des 9 épisodes de WandaVision. « En fin de compte, nous n’avons pas eu besoin de ça. », explique Schaeffer. Mais le showrunner a toutefois tenu à conserver les publicités. « Il y avait des moments où nous nous disions : Bon, on va simplement couper les publicités. Avons-nous besoin des publicités ? Et je me suis dit : Non, nous en avons besoin parce qu’elles sont géniales. ». Il ajoute que puisque les pubs étaient à la fois liées au MCU et au subconscient de Wanda, leur présence dans l’intrigue était tout à fait légitime.

Bien que le final de WandaVision ait divisé les fans, les derniers épisodes ont répondu à toutes les questions qui les ont torturés pendant toute la saison. On se demande néanmoins maintenant ce que va devenir White Vision, échappé quelque part dans la nature après l’épilogue…

Et pour ceux qui seraient curieux d’en apprendre plus sur la genèse et la fabrication du show Marvel, Disney+ diffuse aujourd’hui le premier épisode de Marvel Assembled un docu-série sur les coulisses des productions du MCU. Le premier chapitre est consacré à WandaVision.

Source : CBR