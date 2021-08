What if… ? : voici qui remplace Dave Bautista en Drax dans l’épisode 2

L’épisode 2 de What if… ? se prive de la voix de Bautista pour la version animée de Drax et fait appel à un autre comédien.

Lorsque l’on pense au personnage de Drax, on voit immédiatement le comédien Dave Bautista. Il faut dire que l’ancien lutteur a marqué le rôle de son empreinte au fer rouge. Le comédien a su démontrer tout son potentiel comique et son charisme pour camper ce personnage iconique. Grâce à sa performance, Drax a su se faire une place dans le cœur des fans du genre. Pourtant, la série What if… ? n’a pas fait appel à l’acteur pour doubler la version animée du super-héros.

Bautista absent du générique de What if… ? – Crédit : Marvel Studios

Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est un autre comédien qui a donné de la voix pour la série. Ainsi, c’est Fred Tatasciore qui double le rôle dans l’épisode 2 de la saga animée.

What if… ? : Tatasciore remplace Bautista pour doubler Drax

Son nom ne vous dit sûrement rien. Pourtant, Tatasciore est un célèbre comédien de doublage outre-Atlantique. Sa voix est apparue dans de nombreux programmes à succès. Il a notamment été Shaxs dans Star Trek: Lower Decks ou encore Taz, le diable de Tasmanie dans le dernier Space Jam. Dans le second épisode de What if… ?, Drax est maintenant un barman qui est reconnaissant de rencontrer Star-Lord et le remercie d’avoir aidé à sauver son monde natal d’une invasion Kree. Si son apparition est assez courte, la scène est franchement hilarante.

Même si les aficionados de Bautista regretteront qu’il soit absent du générique, il faut bien avouer que la performance de Tatasciore est excellente. Le doubleur a su imiter à la perfection le rythme imposé par Bautista dans les autres productions. Si le lutteur n’a pas participé à la série, Marvel lui en aurait pourtant offert l’opportunité. Mais les raisons réelles de cette absence sont bien floues. Tout cela ressemble en réalité à un grand malentendu entre le comédien et les équipes créatives.

Mais Bautista a encore de beaux jours devant lui. Sa carrière continue d’exploser après des années difficiles. Il sera à l’affiche de Dune et Knives Out 2. Ses fans peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles et le retrouveront bientôt sur le devant de la scène.

Crédit : Screenrant