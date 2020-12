WhatsApp ne fonctionnera plus sur certains anciens téléphones dès le 1er janvier

Tous les téléphones n’exploitant pas Android 4.0.3 et iOS 9 et plus ne seront désormais plus compatibles avec WhatsApp. Si votre appareil en fait partie, il est donc temps de faire une mise à jour.

WhatsApp ne fonctionnera plus sur les anciennes versions d’iOS – Crédit : Webster2703/Pixabay

Cet arrêt de la prise en charge touche donc tous les iPhone 4 et bien sûr les modèles plus anciens. Du côté Android, sont concernés tous les téléphones sortis aux alentours de 2010 et 2011. Notamment le Samsung Galaxy S2, le HTC Desire ou encore Motorola Droid Razr. La messagerie cessera également de tourner sur les téléphones fonctionnant sous KaiOS 2.5.1 et versions ultérieures. Si vous souhaitez vérifier la compatibilité de votre appareil, vous pouvez consulter la Foire aux questions de WhatsApp, qui liste toutes les versions d’OS qui seront encore prises en charge.

Pour ceux qui le peuvent, il suffit donc de mettre à jour sa version. Ceux qui ont un téléphone trop ancien perdront eux définitivement l’accès à WhatsApp à partir de jeudi prochain. Il faudra donc envisager une autre application pour envoyer les messages de bonne année. Ou se décider dès maintenant à commencer 2021 avec un nouveau smartphone plus récent.

Comment sauvegarder vos données et conversations WhatsApp ?

Si vous n’êtes pas prêts à vous séparer de votre ancien téléphone, pensez au moins à sauvegarder vos conversations. Vous pouvez pour cela envoyer tout votre historique sur votre compte Google Drive. Il sera ensuite possible de le transférer sur votre nouvel appareil. Enfin, si vous envisagez de passer d’un téléphone Android à un iPhone ou l’inverse, sachez également qu’il existe un moyen facile de transférer vos données d’un appareil à l’autre grâce au petit logiciel iMyFone iTransor for WhatsApp.

Chaque année, WhatsApp met fin à la prise en charge des plus anciennes versions d’OS. En janvier 2020, la messagerie a cessé de fonctionner pour tous les appareils exploitant iOS 7 et moins et Android 2.3.7 et moins. Cet arrêt n’a donc rien de nouveau, mais mieux vaut s’y préparer avant la folie des messages qui accompagne les douze coups de minuit.