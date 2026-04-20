Windows 11 débloque enfin une option essentielle pour le pavé tactile

La dernière build de Windows 11 introduit un changement notable pour les utilisateurs de PC portables. Ces derniers peuvent désormais choisir la taille de la zone du clic droit sur le pavé tactile.

Après les couacs à répétition, Microsoft s’efforce de corriger les bugs de Windows 11 et d’améliorer l’expérience utilisateur globale. La build 29570.1000, disponible sur le canal Canary pour les membre du programme Windows Insider, introduit notamment un paramétrage très utile pour les détenteurs de PC portables. Ils peuvent désormais ajuster la taille de la zone de clic droit du pavé tactile pour gagner en précision.

Windows 11 : enfin une zone de clic droit ajustable sur nos trackpads

Un clic droit qui se déclenche trop facilement (en raison d’une zone trop large) peut vite s’avérer très agaçant, provoquant des activations involontaires. Si la zone du clic droit est au contraire trop restreinte, les utilisateurs peinent à le déclencher. Pour combattre ce manque de praticité, Microsoft permet désormais de modifier la taille de cette zone clé du trackpad.

Vous pouvez opter pour les niveaux suivants : par défaut, petite, moyenne et grande. Si vous avez installé la version préliminaire susmentionnée, vous accéderez à ce réglage dans les Paramètres > Bluetooth et appareils > Pavé tactile. Logiquement, seuls les pavés tactiles équipés d’une surface cliquable sont éligibles à cette nouvelle fonction native.

Pour rappel, certains fabricants de PC portables intègrent déjà des options de personnalisation via leurs propres logiciels. Si vous avez déjà modifié la taille de la zone du clic droit de cette manière, une option “Personnalisé” apparaîtra dans le menu déroulant.

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Loin d’être gadget, cette option améliore réellement le confort d’utilisation au quotidien en permettant un contrôle plus précis et adapté aux habitudes de chacun. Comme pour toute nouveauté Canary, cette fonctionnalité doit encore passer par les étapes de validation habituelles avant de pouvoir rejoindre la version stable de Windows 11.

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