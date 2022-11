Windows 11 est encore très peu utilisé dans le monde

Windows 11 est disponible depuis plus d’un an déjà, mais son taux d’adoption est encore très faible. Dans le monde, seulement 15 % des PC Windows tournent sous le dernier système d’exploitation de Microsoft.

Microsoft a lancé Windows 11 il y a déjà plus d’un an. Néanmoins, le dernier système d’exploitation peine toujours à convaincre les utilisateurs d’installer la mise à jour. Un mois après sa sortie, Windows 11 n’était utilisé que par 0,21 % des utilisateurs de PC Windows. Aujourd’hui, ce chiffre a heureusement augmenté, mais il n’est toujours pas à la hauteur des attentes. Selon les données de StatCounter, Windows 11 n’est actuellement installé que sur 15,44 % des PC Windows dans le monde.

Comme vous vous en doutez, Windows 10 est largement plus populaire. Il tourne effectivement sur 70 % des PC Windows. Les utilisateurs préfèrent toujours les fonctionnalités et l’interface de Windows 10. Surtout que celui-ci est compatible avec tous les ordinateurs récents. De son côté, Windows 11 n’est pas compatible sur tous les PC à cause des exigences matérielles élevées de Microsoft. Il existe des moyens pour installer Windows 11 sur un PC non compatible, mais cela ne suffit évidemment pas à booster la popularité de l’OS.

Windows 11 n’est utilisé que sur 15 % des PC alors que Windows 7 tourne encore sur presque 10 % des ordinateurs

En comparaison, Windows 11 est tellement peu populaire qu’il dépasse à peine Windows 7 en termes de base d’utilisateurs. Pourtant, Windows 7 n’est plus supporté par Microsoft depuis le 14 janvier 2020. Cela n’empêche pas l’ancien OS de tourner sur un peu moins de 10 % des PC Windows.

Microsoft a récemment déployé une mise à jour de taille pour Windows 11. Elle a apporté de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur globale. Windows 11 s’améliore donc progressivement, mais il lui reste encore du chemin à parcourir s’il veut devenir un jour plus populaire que Windows 10.

Outre les particuliers qui n’ont pas encore adopté Windows 11 pour une raison quelconque, de nombreuses entreprises n’utilisent probablement pas encore Windows 11. En effet, elles ne sont généralement pas pressées de changer de système d’exploitation, surtout lorsque cela implique l’achat de nouveau matériel. Tant que Windows 10 correspond à leurs besoins, les sociétés n’ont pas vraiment besoin de changer l’OS utilisé.

