Windows 11 n’arrive pas à convaincre, 88 % des utilisateurs de Windows 10 n’en veulent pas

Une étude de ControlUp sur 750 000 appareils Windows révèle que 88 % des machines non mises à jour sont compatibles avec Windows 11

Malgré cette compatibilité, 82 % des entreprises n’ont pas encore effectué la transition vers Windows 11

11 % des appareils étudiés nécessitent un remplacement complet pour être compatibles avec Windows 11, et 1 % une mise à niveau

La fin du support de Windows 10 s’approche, elle est programmée pour octobre 2025. Après cette date, l’entreprise ne fournira plus de mises à jour, d’assistance technique ou de correctifs pour ce système d’exploitation, exposant potentiellement les utilisateurs à divers risques de sécurité.

Les entreprises ne passent pas sous Windows 11

Malgré cette échéance, une étude menée par ControlUp sur plus de 750 000 appareils sous Windows révèle que 82 % des entreprises n’ont pas encore effectué la transition vers Windows 11. Pourtant, 88 % des appareils non mis à jour seraient compatibles avec le nouveau système d’exploitation. Seuls 11 % des appareils nécessitent un remplacement complet, et 1 % une mise à niveau matérielle.

Cette réticence persiste malgré la possibilité de mise à jour gratuite offerte par Microsoft, à condition que le matériel réponde aux exigences techniques de Windows 11. La hausse récente des ventes d’appareils plus performants pourrait faciliter cette transition, les entreprises remplaçant progressivement leur matériel obsolète.

Les statistiques de Statcounter de juillet 2024 montrent que Windows 10 domine encore largement le marché avec 64,99 % de parts contre 30,83 % pour Windows 11. Seules les entreprises utilisant la version LTSC (Long-Term Servicing Channel) de Windows 10 continueront à recevoir des mises à jour après octobre 2025, mais il faudra passer à la caisse.

La situation est urgente selon un expert

Simon Townsend, Chief Technical Officer de ControlUp, souligne l’urgence de la situation : “Le compte à rebours est lancé pour l’adoption de Windows 11, plus sécurisé et performant, mais de nombreuses entreprises hésitent encore, incertaines quant à la compatibilité de leur environnement. L’inaction n’est cependant pas une option. Avec plus de quatre appareils sur cinq qui doivent encore effectuer ce changement, il est temps d’évaluer pleinement la compatibilité avec Windows 11 pour assurer une transition en douceur, minimisant les temps d’arrêt et les perturbations”.

Cette situation prouve les défis auxquels font face les entreprises dans la gestion de leurs infrastructures informatiques, devant équilibrer sécurité, performance et coûts, tout en s’adaptant aux évolutions technologiques imposées par les Gafam comme Microsoft.

