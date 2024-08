Windows 11 est plus populaire que jamais mais cette version est toujours loin devant

© Envato

Windows 11 dépasse enfin 30 % de part de marché en juillet 2024, tandis que Windows 10 passe sous les 65 %

Le lancement des PC Copilot+ et la rentrée scolaire pourraient accélérer l’adoption de Windows 11

Les anciennes versions de Windows, notamment Windows 7, conservent une part de marché non négligeable malgré l’arrêt du support

Malheureusement pour les plus impatients, Windows 12 n’arrivera pas cette année. Alors forcément, l’actuelle version du système d’exploitation en profite et pour la première fois, en juillet 2024, Windows 11 a franchi un cap important en dépassant pour la première fois les 30 % de part de marché depuis son lancement en octobre 2021.

Windows 11 dépasse enfin la barre des 30 %

Selon les dernières données de Statcounter, le système d’exploitation a atteint un nouveau record de 30,83 % d’adoption, gagnant 1,08 point en un mois et 7,17 points sur un an. Cette progression de Windows 11 s’accompagne d’un recul de Windows 10, qui passe sous la barre des 65 % avec 64,99 % de part de marché. La baisse est de 1,06 point en un mois et de 11,15 points sur un an.

Avec une fin de vie prévue dans environ un an, on peut s’attendre à une accélération de cette tendance dans les mois à venir. Toutefois, le programme Extended Security Update et des services tiers comme 0patch devraient permettre à Windows 10 de rester présent encore plusieurs années.

Le lancement des PC Copilot+ a suscité un vif intérêt sur le marché mais il est encore trop tôt pour évaluer l’impact des machines sous Windows 11 équipées des processeurs Snapdragon X sur son adoption. Rappelons que Qualcomm et ses partenaires prévoient de lancer davantage d’appareils ARM, y compris des modèles destinés aux entreprises. La période de rentrée scolaire devrait également contribuer à accélérer l’adoption des PC sous Windows 11.

Les anciennes versions de Windows sont toujours présentes

Les versions plus anciennes de Windows, bien que non supportées depuis longtemps, conservent une part non négligeable d’utilisateurs fidèles. Windows 7 reste le troisième plus populaire avec 3,04 % de part de marché (+0,08 point), suivi de Windows 8.1 avec 0,42 % (+0,02 point) et de Windows XP avec 0,38 % (-0,01 point).

Il est important de noter que les rapports de Statcounter ne sont pas totalement précis, et que seul Microsoft pourrait fournir des chiffres au plus près de la réalité. Cependant, l’entreprise ne publie pas d’informations sur la répartition de son système d’exploitation, il faut donc se reposer sur ces statistiques pour s’en faire une idée.

Ces données révèlent une transition progressive vers Windows 11 qui ne cesse de s’améliorer via des mises à jour comme 24H2, mais aussi une résistance notable des utilisateurs de versions plus anciennes. Windows 10 fait de la résistance, comme toujours.