Windows 11 : vous pourrez rétrograder vers Windows 10, mais seulement pendant 10 jours

Avec Windows 11, Microsoft se prépare à introduire de nouvelles fonctionnalités, un nouveau menu Démarrer, une barre des tâches épurée, une interface allégée et aérée et plein d’autres nouveautés. Cela représente donc beaucoup de changements pour le prochain système d’exploitation dont la sortie est attendue pour cet automne. Même l’écran bleu de la mort va changer de couleur. Par conséquent, certains utilisateurs risquent de ne pas forcément apprécier les nouveautés apportées par Windows 11.

Windows 11 – Crédit : Microsoft

Dans ce cas, Microsoft a confirmé que vous pourrez rétrograder vers Windows 10 si Windows 11 ne vous convient pas pour une quelconque raison. Seulement voilà, ce n’est pas si simple. Outre le fait que la mort de Windows 10 est programmée pour 2025, Microsoft a prévu un délai plutôt court pour vous laisser rétrograder. Vous pourrez retourner sur Windows 10 pendant seulement 10 jours.

Vous n’aurez que 10 jours pour revenir sur Windows 10 en conservant vos fichiers et vos données

Microsoft donne plus de précisions dans la FAQ de Windows 11 sur son site. Il répond à la question suivante : « puis-je revenir à Windows 10 après la mise à jour si je n’aime pas Windows 11 ? ». D’après la firme de Redmond, « Oui. Après avoir effectué la mise à niveau vers Windows 11, vous disposez de 10 jours pour revenir à Windows 10 tout en conservant les fichiers et les données que vous avez transportés. Passé ce délai, vous devrez sauvegarder vos données et effectuer une nouvelle installation pour revenir à Windows 10 ».

Ainsi, la rétrograde depuis Windows 11 vers Windows 10 est un processus très simple à effectuer et vous n’aurez même pas besoin de sauvegarder manuellement vos fichiers. Néanmoins, les choses se compliquent au-delà du délai de 10 jours. Une réinstallation de Windows 10 après 10 jours supprimera automatiquement vos fichiers, vos paramètres et vos applications. Il faudra donc tout sauvegarder et réinstaller manuellement, ce qui n’est pas forcément simple pour tous les utilisateurs.

Enfin, vous pouvez d’ores et déjà vérifier la compatibilité de votre ordinateur avec Windows 11. Il vous suffit de télécharger et lancer le logiciel PC Health Check que Microsoft met gratuitement à disposition. Néanmoins, ne vous inquiétez pas si votre ordinateur apparaît comme incompatible. En effet, Microsoft pourrait revoir à la baisse la configuration minimale.

Source : BGR