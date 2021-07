X-Men : Xavier aurait trouvé comment ressusciter Wanda Maximoff

Wanda pourrait revenir d’entre les morts grâce à une précieuse trouvaille des dirigeants des X-Men et de Krakoa.

Souvenez-vous : le Hellfire Gala s’est achevé par la mort tragique de Wanda Maximoff. Si cette mort est plus que choquante, elle pourrait ne pas être une fatalité. En effet, l’héroïne pourrait revenir à la vie. Les clés de sa résurrection n’ont jamais été aussi proches. Son statut unique permet en effet d’envisager son retour.

Wanda Maximoff pourrait revenir à la vie – Crédit : Marvel Comics

Longtemps considérée comme une mutante surpuissante, ses ondes cérébrales ont été scannées par Cerebro. Cette action s’inscrit dans la quête de Charles Xavier pour sauvegarder la mémoire collective des mutants du monde. Ce processus n’est pas une nouveauté : il a débuté bien avant la fondation officielle de Krakoa.

Wanda Maximoff : une possible résurrection

Si tout n’est pas clair dans les modalités de la sauvegarde, le processus devrait normalement fonctionner sur un non-mutant. Les copies cérébrales de Wanda ayant été conservées, il semble donc possible et logique de la ramener à la vie. Cela éviterait de graves problèmes géopolitiques, causés par son trépas. Mais les choses pourraient aussi ne pas être aussi simples qu’elles en ont l’air. En effet, cette quête pourrait rapidement rencontrer de nombreux obstacles politiques et émotionnels.

Ainsi, les Cinq pourraient créer une nouvelle enveloppe pour Wanda. Ce retour pourrait lui offrir une double place de mutante et de citoyenne de Krakoa. La jeune femme aurait enfin le pouvoir de dénoncer Magneto elle-même. Reste donc à déterminer si rien ne s’interposera d’une manière ou d’une autre dans ce plan. Si la manœuvre est une franche réussite, le retour de Wanda pourrait bien changer le cours de l’histoire.

Au-delà de l’univers des comics, Wanda va de toute façon connaître un destin grandiose au sein du MCU. En effet, il semblerait que le personnage devienne le nouveau super-vilain de la prochaine phase. En passant du côté obscur de la force, Wanda pourrait devenir une ennemie difficile à abattre. Ce changement radical pourrait d’ailleurs être dû à Doctor Strange, mettant la jeune femme face à ses erreurs passées. Si tout cela était encore une théorie il y a peu, cette piste semble désormais se confirmer.

Source : CBR