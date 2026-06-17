Xbox Game Pass : quatre jeux arrivent en juin dont de belles surprises

Les abonnés du Xbox Game Pass vont bien finir le mois de juin. Quatre nouveaux titres rejoignent le catalogue dont les blockbusters Call of Duty Vanguard et EA Sports FC 26.

Le mois de juin va s’achever en fanfare sur le Xbox Game Pass. Plusieurs gros jeux vont s’inviter dans le catalogue, pour le plus grand plaisir des abonnés concernés. Ces derniers pourront notamment se plonger dans EA Sports FC 26, la dernière édition de la simulation reine de football. Coupe du monde oblige, le jeu a été agrémenté de la mise à jour The World’s Game qui inclut 53 sélections nationales et un tournoi avec 48 équipes.

Autre arrivée de poids : Call of Duty: Vanguard. Sorti en 2011, cet épisode de la célèbre franchise militaire vous entraînera sur plusieurs fronts de la Seconde Guerre mondiale avec une campagne solo spectaculaire, des affrontements multijoueur nerveux et un mode Zombies conçu pour prolonger l’expérience de jeu.

Call of Duty Vanguard et EA Sports FC 26 arrivent sur le Xbox Game Pass

Deux autres jeux sont aussi intégrés dont Abyssus. Ce FPS roguelite coopératif vous amènera dans les profondeurs d’une civilisation sous-marine disparue. En solo ou jusqu’à quatre joueurs, vous affrontez des créatures corrompues à l’aide d’armes et d’améliorations évolutives dans des expéditions générées de manière procédurale.

Enfin, les abonnés pourront découvrir RV There Yet?. Dans ce jeu coopératif (jusqu’à quatre joueurs), vous devez acheminer un camping-car à travers des terrains accidentés et hostiles. Pour arriver à destination, il faudra maîtriser votre véhicule, gérer les imprévus mécaniques et coordonner vos actions avec vos coéquipiers.

Voici le calendrier complet :

17 juin : Call of Duty: Vanguard (Cloud, Xbox Series X/S et PC)

: Call of Duty: Vanguard (Cloud, Xbox Series X/S et PC) 18 juin : EA Sports FC 26 (Cloud, Xbox Series X/S et PC)

: EA Sports FC 26 (Cloud, Xbox Series X/S et PC) 25 juin : Abyssus (Cloud, Xbox Series X/S et PC)

: Abyssus (Cloud, Xbox Series X/S et PC) 30 juin : RV There Yet ? (Cloud, Xbox Series X/S et PC)

Pour rappel, le mois de mai a également été prolifique avec de grosses sorties Day One dont Forza Horizon 6.