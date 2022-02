Xbox Games With Gold mars 2022 : découvrez les quatre jeux gratuits du mois

Xbox Games With Gold mars 2022 © Microsoft

Les abonnés au Xbox Live Gold vont pouvoir se faire plaisir. Microsoft vient de dévoiler la liste des quatre titres qui seront disponibles pendant le mois de mars 2022, et ce, toujours pendant un temps limité.

Pour mémoire, le Xbox Live Gold permet aussi aux joueurs Xbox d’avoir accès au mode multijoueur de leurs jeux fétiches (hormis pour les free-to-play qui sont désormais accessibles sans surcoût). Cet abonnement à 6,99 euros par mois offre en outre des réductions sur certains titres.

Détail important, le Xbox Live Gold est désormais intégré au Xbox Game Pass Ultimate.

Voici la liste complète des jeux qui devraient arriver sur Xbox Games With Gold en mars

Dans l’ensemble, l’ardoise de mars 2022 pour les jeux Xbox Games With Gold n’est pas trop mal. On retrouve ainsi The Flame in the Flood, un titre qui a été généralement bien accueilli par les critiques et les fans. De la même manière, Bob l’Eponge : Truth or Square est un ajout intéressant pour ceux qui ont des enfants et qui recherchent un nouveau jeu à faire.

Voici les quatre jeux qui ont été annoncés par Microsoft :

The Flame in the Flood (1er au 31 mars)

Street Power Soccer (16 au 15 avril)

Sacred 2 : Fallen Angel (du 1er au 15 mars)

Bob l’Eponge : Truth or Square (du 16 au 31 mars)

The Flame in the Flood est un petit jeu qui sera plus ou moins passé inaperçu depuis sa sortie. Une fille et son chien voyagent à pied et en radeau à travers les backwaters d’une Amérique post-apocalyptique. Cherchez des ressources, fabriquez des outils et surtout, restez en bonne santé dans une nature sauvage dangereuse.

Street Power Football est un jeu de foot de rue de type arcade sans grand intérêt, mais qui ravira les fans de foot freestyle.

Sacred 2 : Fallen Angel est un jeu vidéo type hack’n’slash, assez proche de Diablo dans l’idée. Attendez-vous à affronter des hordes d’ennemis, à farmer de l’XP et à accomplir de nombreuses quêtes.

Bob l’Eponge : Truth or Square est un jeu d’action et d’aventure plutôt sympathique, surtout pour le jeune public. Vous pouvez vous transformer en spatule, gouvernail, hélice, canon ou marteau pour vaincre vos ennemis. Un mode 2 joueurs permet d’utiliser les autres personnages du dessin animé.

