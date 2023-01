Xbox Games with Gold : voici les jeux de février 2023

Alors que le mois de février est sur le point de démarrer, Microsoft vient de lever le voile sur les deux jeux gratuits destinés aux abonnés Xbox Live Gold. Ce mois-ci, deux très bons jeux font leur arrivée sur la plateforme : For the King et Guts N Goals, à découvrir dès le 1er février 2023.

Xbox Games with Gold © Microsoft

Les jeux gratuits Xbox Games with Gold de février 2023 ont été révélés par Microsoft. Ils suivront les Xbox Free Games with Gold de janvier 2023, qui incluent Iris Fall (jusqu’au 31 janvier) et Autonauts (du 16 janvier au 15 février).

Quels sont les jeux Xbox Games with Gold en février 2023 ?

For the King remplacera Iris Fall, car il sera disponible du 1er février au 28 février, et Guts N Goals suivra Autonauts, qui sera disponible du 16 février au 15 mars. Comme de nombreux fans le savent, un jeu est disponible sur Xbox Games with Gold du début du mois jusqu’à la fin et l’autre de la moitié du mois à l’autre moitié.

Voici les nouveaux jeux Xbox Games with Gold du mois :

For the King (1er au 28 février)

(1er au 28 février) Guts N Goals (16 février au 15 mars)

Dans For the King, le royaume tombe dans le chaos alors que le roi a été assassiné. Il propose un mode solo et un mode de coopération locale ou en ligne, alors que les joueurs s’engagent dans des combats au tour par tour pour combattre et explorer, le tout pour résoudre le mystère du meurtre du roi.

Dans Guts N Goals, les joueurs peuvent s’attendre à un match de football endiablé. Ce jeu de foot de style arcade propose 30 héros jouables différents, tous avec leurs propres compétences. Il y a beaucoup de mini-jeux, pas de pénalités, des mécanismes uniques et plus encore pour faire l’un des jeux de football les plus fous jamais lancés sur le marché.