Xiaomi 11T et 11T Pro : une fuite dévoile les prix, les variantes et les coloris

Selon les informations du leaker Ishan Agarwal, les Xiaomi 11T et 11T Pro seront disponibles en deux configurations différentes dans un total de trois coloris. Un revendeur britannique a également donné plus de précisions concernant son prix.

Xiaomi Mi 10T et 10T Pro – Crédit : Xiaomi

Xiaomi vient d’annoncer un changement important concernant la dénomination de ses produits, et les Xiaomi 11T et 11T Pro seront les premiers concernés. En effet, le fabricant chinois a décidé d’abandonner sa marque « Mi », pour simplifier les noms de ses appareils et uniformiser leur dénomination avec la Chine, qui n’a jamais utilisé le terme « Mi ». Par conséquent, nous savons déjà que la gamme s’appellera « 11T », et non plus « Mi 11T » comme c’était le cas avec les générations précédentes.

Les Xiaomi 11T et 11T Pro seraient tous deux disponibles en versions 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Un revendeur britannique annonce des prix s’élevant respectivement à £633.96 (740 euros) et £660.95 (772 euros) pour le Mi 11T. Le 11T Pro couterait lui £758.69 (887 euros) ou £785.42 (918 euros) suivant la version choisie. On doute évidemment qu’il s’agisse là des prix finaux, puisqu’ils seraient bien plus chers que les modèles précédents. En effet, les Mi 10T et Mi 10T Pro étaient eux vendues à 499 et 599 euros.

Que sait-on des 11T et 11T Pro ?

Cette année, les nouveaux modèles devraient être au nombre de deux, et non trois comme les années précédentes. Pour l’instant, aucun modèle « Lite » de la série Mi 11T n’est apparu sur la toile, on imagine que Xiaomi se contentera donc du modèle classique et de sa version Pro.

Ces derniers jours, les informations n’ont pas manqué concernant les smartphones. En effet, on sait déjà que le Xiaomi 11T sera équipé d’un processeur Dimensity de MediaTek plutôt que d’un Snapdragon de Qualcomm. Il s’agirait vraisemblablement d’un Dimensity 1200, comme sur le OnePlus Nord 2 que nous avions pu tester récemment. On sait également qu’il sera équipé d’une batterie de 5000 mAh et de trois caméras à l’arrière, dont un capteur principal de 64 MP.

De son côté, le Xiaomi 11T Pro devrait être propulsé par une puce Snapdragon 888 haut de gamme, comme c’était déjà le cas sur les Mi 11. On retrouverait également une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge filaire 120 W, ainsi qu’une configuration à 3 caméras, dont un capteur principal de 108 MP. Le plus grand changement cette année sur cette série se situerait au niveau de l’écran, puisque les deux smartphones passeraient enfin à l’OLED, avec un écran 120 Hz.

Il faudra patienter encore quelques semaines avant de voir les 11T et 11T Pro arriver en France. Xiaomi a prévu un événement le 15 septembre prochain, on s’attend donc à ce qu’ils soient disponibles ici dans les semaines qui suivent. On sait qu’ils seront proposés en trois coloris : Celestial Blue, Moonlight White et Meteorite Grey.

Source : Ishan Agarwal