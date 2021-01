Xiaomi Mi 11 Lite : la fiche technique du modèle le plus abordable de la gamme a été dévoilée

Nous connaissions désormais une bonne partie des caractéristiques techniques du téléphone grâce à une source plutôt inhabituelle, un youtubeur vietnamien.

Xiaomi Mi 11 Lite – Crédit : The Pixel

Le Xiaomi Mi 11 est un des smartphones les plus attendus de 2021. Il a déjà été officialisé en Chine, mais Xiaomi n’a pour l’instant pas annoncé sa sortie à l’international. Cependant, nous savons déjà que le chargeur sera inclus pour la version vendue en France. Le smartphone haut de gamme peut se vanter d’être le premier à être équipé du processeur Snapdragon 888, et d’être conçu en partenariat avec Harman Kardon pour la partie audio.

Le Mi 11 ne sera pas seul en 2021, puisqu’il devrait être rapidement rejoint par le Mi 11 Pro, dont l’existence a été confirmée par le code source de MIUI. Les fans pourront aussi bientôt découvrir un smartphone plus abordable, le Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 Lite : un Poco X3 amélioré ?

Selon le youtubeur vietnamien, le smartphone utilisera le Snapdragon 732G de Qualcomm. Corroborant cette information, XDA rapporte que le Mi 11 Lite porte le nom de code « courbet », et selon une fuite récente, il sera bien basé sur la plateforme Snapdragon SM7150. Le chipset sera associé à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne.

Sur la partie avant, on retrouverait un écran LCD IPS Full HD+ 120 Hz avec un poinçon pour la caméra frontale dans le coin supérieur gauche. Le Xiaomi Mi 10 Lite avait quant à lui un écran AMOLED. Il sera alimenté par une batterie de 4250 mAh compatible avec la charge rapide 33W. Cette information a été confirmée par la FCC (Federal Communications Commission).

À l’arrière, le téléphone pourra compter sur trois capteurs différents. Un capteur principal grand-angle de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un troisième capteur de 5 MP. Le smartphone sera compatible avec le Bluetooth 5.1 ainsi que le Wi-Fi Dual-bande. De plus, il sera livré avec la surcouche MIUI 12, basée sur Android 11.

Le smartphone partage beaucoup de caractéristiques techniques communes avec le Poco X3, telles que le même processeur ou encore le même écran. Cependant, Xiaomi va devoir améliorer significativement le reste pour rendre le téléphone plus attractif par rapport à ses modèles déjà existants. Le Xiaomi Mi 11 Lite devrait être présenté au mois de mars 2021, à un prix d’environ 350 euros.

Source : The Pixel