Xiaomi Mi 11 Pro : une fuite dévoile un écran QHD+ 120Hz incurvé sur tous les côtés

Les Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro pourraient être les premiers smartphones à être lancés avec le prochain Snapdragon 875 aux côtés de la série Galaxy S21 et seront sans aucun doute des références pour le reste de l’année.

Xiaomi Mi 10 Ultra – Crédit : Xiaomi

Selon le célèbre leaker Digital Chat Station sur Weibo, le Xiaomi Mi 11 Pro (et peut-être le Mi 11 ?) sera équipé, pour la première fois chez Xiaomi, d’un écran AMOLED QHD+ de chez Samsung. Les années précédentes, les smartphones haut de gamme de Xiaomi ont toujours été limités à la définition FHD+, comme c’était le cas sur le Mi 10 que nous avions pu tester.

AMOLED, QHD+,120 Hz, signé Samsung

Sa définition plus élevée lui permettra d’être plus compétitif face à des téléphones comme le futur OnePlus 9 Pro, l’OPPO Find X3 Pro ou encore les Galaxy S21, dont les fiches techniques ont été dévoilées. Une meilleure définition ne sera pas forcément flagrante sur un écran aussi petit, comme le montrent de nombreux tests à l’aveugle, peu de personnes distinguent vraiment la différence. Cependant, elle a le mérite d’être présente.

En plus du QHD+, l’écran sera compatible avec un taux de rafraichissement 120 Hz, comme le récent Xiaomi 10 Ultra qui n’était pas sorti en France. En comparaison, les Mi 10 et Mi 10 Pro étaient tous deux limités au 90 Hz. Une définition et un taux de rafraichissement plus élevés entraineront une consommation énergétique plus importante, il faudra donc que Xiaomi équipe ses smartphones d’une batterie plus imposante.

Digital Chat Station a aussi révélé que l’écran du Xiaomi Mi 11 Pro sera incurvé sur les 4 côtés, comme l’a déjà fait Huawei sur les P40, P40 Pro et P40 Pro+. Cela a comme avantage de réduire les bordures, notamment le front et le menton du smartphone, ainsi que de les rendre homogènes de tous les côtés.

Pas de caméra sous l’écran, mais un poinçon comme l’année dernière

Digital Chat Station a également déclaré que le Xiaomi Mi 11 Pro n’utilisera pas la nouvelle technologie de caméra sous l’écran que Xiaomi avait présenté en août. On retrouverait à la place un poinçon, dans le coin supérieur gauche de l’écran. Sa taille serait légèrement réduite par rapport à l’année dernière, avec un diamètre de seulement 3,6 mm.

Digital Chat Station avait aussi évoqué une caméra ultra grand-angle de 48 MP, avec des photosites de 0,8 micromètre. Les Xiaomi Mi 11 devraient également être équipés comme le Samsung S21 Ultra d’une puce Ultra WideBand, qui permet notamment de contrôler plus facilement vos appareils connectés en pointant votre téléphone dans leur direction.

Le Xiaomi Mi 11 Pro, un des premiers smartphones équipés du Snapdragon 875

Nous savons également que les Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro utiliseront tous les deux un processeur Snapdragon 875, qui sera dévoilé le 1er décembre par Qualcomm lors d’un événement en ligne. En effet, nous avons déjà pu voir un benchmark sur Geekbench du Xiaomi Mi 11 équipé de ce processeur, que nous avons comparé avec l’Exynos 2100 de Samsung et le Kirin 9000 de Huawei.

De plus, Xiaomi a récemment présenté une technologie de recharge sans fil à 80W qui permet de recharger une batterie de 4000mAh en 19 minutes. Celle-ci pourrait se retrouver dans les futurs smartphones de la marque chinoise. Xiaomi avait introduit la recharge filaire 120W sur le Xiaomi Mi 10 Ultra, mais nous ne savons toujours pas si la société va l’améliorer, car elle reste à ce jour la plus rapide sur un smartphone.

Source : Digital Chat Station