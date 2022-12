Y aura-t-il des coupures d’électricité avant la fin de l’année ?

Pas de coupure avant 2023, théoriquement © Unsplash

Vendredi 8 décembre, RTE et Enedis vont réaliser une simulation pour anticiper les coupures d’électricité susceptibles d’être imposées par le gouvernement à l’avenir. Alors que le réseau électrique est sous tension, des délestages risquent en effet d’être décrétés ponctuellement dans les prochaines semaines afin d’éviter la saturation. Faut-il craindre des coupures avant la fin de l’année ?

Sur le plateau de BFMTV mercredi soir, Jean-Paul Roubin a tenu à rassurer les Français. D’après le directeur exécutif de RTE, qui gère le réseau électrique en France, il n’y aura pas de coupures d’électricité en 2022. En revanche, le responsable ne nie pas que des délestages seront possibles à compter du 1er janvier 2023. « Il ne faut pas paniquer. Nous réalisons un certain nombre de scénarios qui sont des hypothèses sur lesquelles nous travaillons« , souligne le dirigeant.

À lire > Nos téléphones risquent d’être coupés cet hiver, avertit Orange

Les coupures sont évitables en adoptant une consommation responsable

On craignait que la chute brutale des températures précipite les délestages, les usagers étant tentés d’augmenter la température de leurs chauffages. Mais grâce principalement aux efforts des industries, la consommation a baissé de plus de 6 % sur les quatre dernières semaines, se félicite Jean-Paul Roubin. À noter que les entreprises du tertiaire et les particuliers ont également contribué à cette baisse.

« Les secteurs résidentiels et tertiaires ont aussi entrepris des gestes qui permettent de baisser la consommation. Sur la semaine dernière, si on la compare à la référence des années passées, les deux secteurs ont baissé leur consommation de 7 % », détaille le patron de RTE. Pour rappel, le gestionnaire du réseau électrique a mis au point l’application EcoWatt qui permet d’anticiper les risques de coupures. En cas d’alerte, les Français sont invités à réaliser des éco-gestes pour éviter les délestages.