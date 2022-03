YouTube : comment bloquer les pubs pour regarder les vidéos sans interruption ?

Les plateformes de vidéos en ligne comme YouTube génèrent des revenus avec les publicités. Par exemple, YouTube a réalisé 28,8 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2021. Ses revenus publicitaires ont augmenté de 3,5 fois par rapport à il y a cinq ans. D’ailleurs, la majorité de cette somme est reversée aux créateurs de contenu dont les vidéos sont monétisées. Néanmoins, cela n’empêche pas que les publicités sont parfois ennuyeuses et trop longues à regarder.

L’application YouTube – Crédit : CardMapr / Unsplash

Sur YouTube, les pubs peuvent apparaître avant le début de la vidéo, durant et à la fin de la vidéo. Certaines vidéos contiennent même plusieurs coupures de publicités. Si vous voulez regarder des vidéos YouTube sans interruption, voici quelques solutions pour désactiver les publicités.

Souscrire un abonnement YouTube Premium

La manière la plus efficace (et éthique) de se débarrasser des pubs sur la plateforme est de souscrire un abonnement YouTube Premium. En plus de la lecture des vidéos sans frais, ce service offre plusieurs avantages, dont l’accès à tous les films et séries YouTube Originals et le téléchargement des vidéos et playlists pour les lire hors connexion. YouTube Premium comprend également un abonnement YouTube Music Premium sans frais.

YouTube Premium propose trois formules : standard à 11,99 €/mois, famille à 17,99 €/mois et étudiant à 6,99 €/mois. Vous pouvez d’ailleurs essayer un mois gratuitement.

Ignorer la pub après quelques secondes

Si vous avez un peu plus de patience, ignorer la publicité après quelques secondes est le meilleur compromis entre avoir des pubs et ne pas en avoir du tout. Vous pouvez ignorer la plupart (mais pas toutes) des publicités après 5 secondes. Il suffit de cliquer sur le bouton « Ignorer l’annonce » qui apparaît dans le coin inférieur droit de la vidéo.

Installer un bloqueur de publicités

Une manière efficace de bloquer les publicités sur YouTube est d’installer un bloqueur de publicités. Ces logiciels fonctionnent comme une extension de navigateur sur Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, etc.

Il existe plusieurs bloqueurs de publicités. Parmi les plus populaires, on retrouve Adblock for YouTube (+ 10 millions d’utilisateurs) ou encore uBlock Origin (+ 10 millions d’utilisateurs). Ces logiciels sont gratuits, mais il existe aussi des bloqueurs de publicités payants qui offrent des fonctionnalités supplémentaires.

Utiliser des alternatives sur mobile

Vous ne pouvez pas utiliser de bloqueur de publicité sur les applications mobiles de YouTube, mais il existe des alternatives. Des applications comme SmartTubeNext, NewPipe et SkyTube proposent une interface similaire à celle de YouTube avec un accès complet aux vidéos de la plateforme. Il y avait également YouTube Vanced qui était très populaire pour faire disparaître les pubs, mais l’application a perdu face à Google à cause de problèmes juridiques évidents.

