YouTube inonde sa page d’accueil de résumés IA dont personne ne veut

YouTube a lancé une expérimentation douteuse sur la page d’accueil de son application Android. Les titres des vidéos sont remplacés par des résumés générés par l’IA, rendant l’interface bien moins lisible pour les utilisateurs.

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Alors que nous mangeons déjà de l’IA à toutes les sauces, Google semble décidé à en injecter sur YouTube sans que cela soit bénéfique pour les utilisateurs. Sur Reddit, plusieurs usagers signalent qu’une expérimentation est en cours sur l’application Android. Les titres des vidéos n’apparaissent plus sur la page d’accueil. Ils sont remplacés par des résumés générés par l’intelligence artificielle.

Cela fait déjà plusieurs années que YouTube peaufine cette nouvelle approche : “Nous commençons à tester des résumés automatiquement générés par l’IA sur YouTube, pour vous permettre de lire rapidement un résumé d’une vidéo et décider si elle vous convient“, révélait la plateforme en 2023. Trois ans plus tard, le résultat est loin d’être convaincant pour ne pas dire absurde.

Pour connaître le sujet de la vidéo, certains internautes doivent désormais dérouler le bloc du synopsis IA. Il n’est donc plus possible de survoler la page d’accueil en un coup d’œil pour détecter un contenu intéressant. Cette nouvelle interface étant en phase de test, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. La disparition des titres est-elle liée à un bug ? Ces derniers sont-ils censés cohabiter avec les blocs de résumé IA ?

YouTube : quand l’IA rend la navigation plus chronophage

Quand bien même, on a du mal à comprendre la valeur ajoutée pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin d’être assistés par l’intelligence artificielle pour comprendre de quoi parle une vidéo. D’autant que les résumés peuvent être d’une qualité douteuse. Il y a quelque temps, Google avait d’ailleurs mené une expérimentation similaire sur son flux d’articles Discover, demandant à son IA de réécrire les titres — avec des résultats mitigés, certains titres générés s’avérant trompeurs ou dénués de sens.

Concernant YouTube, il faudra encore patienter pour voir si cette expérimentation va être généralisée chez tous les utilisateurs. Dans l’état actuel des choses, ces résumés imposent une lecture supplémentaire avant chaque vidéo, rendant la navigation chronophage ce qui va à l’encontre de l’objectif initial de la fonctionnalité.

Décidément, Google irrite ses usagers ces temps-ci, ces derniers ayant notamment été confrontés à des bannières publicitaires persistantes et à des nouvelles mesures anti-adblockers.