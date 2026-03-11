YouTube : cette pub envahissante refuse de se fermer, comment s’en débarrasser

Les utilisateurs de la version gratuite de YouTube sont confrontés à un bug agaçant sur mobile. Ils ne parviennent pas à fermer la bannière publicitaire qui s’affiche dans le coin inférieur gauche de la vidéo. Voici quelques tips pour s’en débarrasser.

© Envato

Google déploie régulièrement de nouveaux formats de publicités sur YouTube pour satisfaire les annonceurs et contourner les adblockers. Actuellement, les utilisateurs de l’application mobile signalent la persistance très agaçante d’une bannière publicitaire quasiment impossible à supprimer lorsqu’ils regardent une vidéo en plein écran.

“J’ai constamment des pubs dans les coins de l’écran pendant les vidéos. J’ai bien l’option pour les ignorer, mais elles ne disparaissent même pas”, confie un utilisateur sur Reddit. “Je ne serais pas aussi agacé si ce n’était pas aussi GRAND et que ça disparaissait vraiment quand je cliquais sur ‘rejeter'”, témoigne un autre internaute désabusé.

YouTube : cette bannière publicitaire agaçante irrite les utilisateurs

Selon plusieurs internautes, la bannière refuse de disparaître même lorsqu’ils cliquent sur le menu à trois points puis sur le bouton “Rejeter”. Chez certains utilisateurs, cette option n’est d’ailleurs même pas accessible. D’autres personnes indiquent que les publicités finissent parfois par disparaître d’elles-mêmes au bout d’un certain temps. Mais elles peuvent aussi persister.

Le caractère imprévisible et aléatoire de ces annonces donne davantage l’impression d’un bug que d’un nouveau format publicitaire envahissant. Le problème viendrait donc de YouTube. Il semblerait d’ailleurs que la mise à jour de l’application permette de résoudre le problème. “Les pop-ups disparaissent plus vite et le bouton de rejet fonctionne”, indique un usager. “J’ai mis à jour et les pubs semblent avoir disparu dans la première vidéo que j’ai regardée”, confirme un autre.

A noter que certains utilisateurs sont parvenus à résoudre le souci en fermant la vidéo puis en la rouvrant. Une solution qui n’est toutefois pas infaillible, la bannière finissant parfois par réapparaître sans possibilité de la fermer.

Si vous souhaitez en finir pour de bon avec les publicités (buguées ou non), vous pouvez passer à la caisse et vous abonner à YouTube Premium. Autre alternative : renoncer à l’application et regarder YouTube sur un navigateur (même si l’expérience de visionnage ne sera pas optimale sur smartphone).

Google Chrome et Firefox permettent notamment d’installer des extensions qui filtrent les annonces à l’instar d’uBlock Origin. D’autres navigateurs comme Brave Browser intègrent directement un bloqueur de publicités.

A lire > YouTube aurait une nouvelle arme de dissuasion contre les utilisateurs d’adblockers