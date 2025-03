Zero Mini Tri-Fold : un concept de mini smartphone pliable en 3

Infinix, une marque chinoise peu connue, dévoile un prototype innovant de smartphone compact et qui se plie en 3 : le Zero Mini Tri-Fold.

Crédit : Infinix

Alors que le MWC ouvre ses portes lundi à Barcelone, la marque chinoise Infinix fait parler d’elle pour un concept de smartphone qui adopte une tendance inverse aux grandes marques : le mini smartphone pliable en 3.

Le smartphone pliant est à l’honneur en cette année 2025. Samsung devrait sortir 4 smartphones pliants dont un pliable en 3 volets, et le Huawei Mate XT est déjà disponible en Chine et devrait être commercialisé à l’international en 2025 (espérons-le).

Mais contrairement au Huawei Mate XT et sur le présumé design du prochain smartphone pliant en 3 de Samsung, qui misent sur la grande taille de leur écran, jusqu’à avoisiner celle d’une tablette, Infinix a décidé d’aller à contre-courant et de présenter un concept de smartphone d’un design complètement innovant.

Trois fois plus petit qu’un smartphone classique

En effet, le Zero Mini Tri-Fold, c’est son nom, offre un pliage en 3 en forme de Z, jusqu’ici rien de bien extraordinaire, mais sa taille, une fois dépliée, atteint les dimensions d’un smartphone standard. C’est-à-dire que lorsqu’il est plié, il est plus petit que le Samsung Galaxy Z Flip 6 qui se replie façon poudrier.

D’après les informations dévoilées par Infinix, ce concept de smartphone compact aurait des spécificités techniques au niveau de l’écran, qui resterait utilisable, qu’il soit replié en 2 ou même en 3. Vous permettant de regarder une vidéo sur 2 faces, tandis que le 3ème replié servirait de support.

Vu sa taille, le fabricant envisage même de le porter clipsé à une sangle de sac à dos. De plus, l’appareil photo arrière pourrait être activé même lorsque le smartphone est replié, permettant ainsi de prendre une photo rapidement.

Attention, il ne s’agit là que d’un concept… Il est possible de ce smartphone ne soit jamais commercialisé, ni même fabriqué. Et le design ne fait pas tout. Le processeur, les performances photo, la batterie, le prix et bien d’autres éléments doivent être pris en compte avant de prédire si ce smartphone serait susceptible de séduire les consommateurs.