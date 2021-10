À peine sorti, Metroid Dread est déjà émulé en 4K sur PC

Crédits image : Nintendo

Nintendo a beaucoup surpris les fans de Metroid, qui fait partie des deux jeux qui ont donné son nom au genre du Metroidvania (des jeux d’action-aventure et de plate-forme en 2D). L’éditeur de jeux vidéos a en effet sorti ce week-end sur Switch Metroid Dread, le premier jeu en 2D de la saga Metroid depuis plus de 20 ans.

Deux jours seulement après sa sortie, le jeu est émulé sur PC en 4K

Dans Metroid Dread, la chasseuse de primes Samus Aran affronte une armée de robots E.M.M.I. Ces robots de combat envoyés pour combattre les parasites X ont finalement été contaminés par leurs ennemis, si bien qu’Aran doit détruire les machines devenues hostiles dans les moindres recoins de la planète ZDR, tous plus dangereux les uns que les autres.

À peine sorti sur les consoles Switch, Metroid Dread a été détourné par des fans. En moins de deux jours, ils sont parvenus à émuler le jeu Switch sur un PC, avec une résolution 4K par-dessus le marché. Les bidouilleurs utiliseraient des émulateurs Nintendo Switch open source, les autorisant à modifier le taux de rafraichissement du jeu et donc à obtenir une résolution 4K parfaite. Le Youtubeur Gaminja a posté une vidéo de sa copie émulée de Metroid Dread sur PC avec une carte graphique GTX 1060 de 6 Go, et il faut admettre que le résultat est visuellement impressionnant.

La Nintendo Switch ne prend pas en charge la 4K (et on ignore encore si son successeur le fera)

Pourquoi des joueurs prendraient-ils le risque de froisser Nintendo ? L’éditeur japonais ne voit bien sûr pas d’un bon œil qu’on télécharge son jeu tout neuf à partir de sources non officielles. C’est évidemment parce que la Nintendo Switch ne propose pas d’affichage en résolution 4K, et on ignore encore si sa future version Switch Pro le fera.

Le modèle Switch OLED, sorti tout récemment, ne prend pas en charge la 4K non plus, bien que le câble HDMI et le dock de cette Switch soit parfaitement apte à le faire.

Les premières critiques de Metroid Dread ont été extrêmement positives. Suite de Metroid Fusion, sorti il y a 20 ans, on y retrouve un gameplay similaire, très vivace et l’atmosphère particulière qui a fait le charme de tous les jeux Metroid par le passé. Prévu au départ pour sortir sur Nintendo DS, retardé à cause de restrictions techniques, il a finalement été annoncé cet été pour une sortie sur Switch.

