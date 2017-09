Des voitures autonomes Ford vont livrer des pizzas Domino’s

La chaîne de restaurant américaine Domino's Pizza a annoncé un nouveau partenariat avec le constructeur automobile Ford. Les deux compagnies s’associent afin de lancer un système de livraison avec des voitures autonomes.



Domino’s Pizza commencera à tester la livraison en voiture autonome dans la ville d'Ann Arbor au Michigan. Si la voiture sera bien autonome, un ingénieur sera tout même assis derrière le volant. Les États-Unis autorisent en effet les voitures autonomes à circuler sur les routes publiques tant qu’un humain occupe le siège du conducteur. Par ailleurs, des chercheurs seront assis sur la banquette arrière afin de prendre des notes.



Cette phase de test permettra aux deux compagnies de collecter des données et des informations en ce qui concerne le comportement des clients face à un véhicule autonome. L’option sera proposée au hasard à certains clients lorsqu’ils passeront une commande. Une fois que le véhicule sera arrivé au domicile du client, il lui enverra un texto sur son smartphone et ce dernier devra se déplacer jusqu'à la voiture. Il devra ensuite entrer un code à quatre chiffres pour récupérer sa pizza dans un compartiment tenu au chaud.



Domino’s Pizza a déjà utilisé des robots et des drones pour livrer ses pizzas. Cette fois-ci, la chaîne de restaurant a décidé de miser sur les voitures autonomes.

>>> Lire aussi : Amazon lance un service de livraison de kits de repas à préparer