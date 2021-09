Age of Empires 2 : il crée un mod de DOOM dans le jeu de stratégie

Un joueur de Age of Empires 2 a créé un mod de DOOM appelé Age of DOOM qui mélange les univers des deux jeux. Ce mod ajoute une nouvelle campagne de stratégie sur le thème de DOOM sous la forme d’un jeu de tir en vue isométrique.

Age of Empires 2 et DOOM sont des jeux très populaires depuis leur sortie dans les années 1990-2000. Cela fait plusieurs années que les joueurs de DOOM s’amusent à relever le défi appelé « Can it run DOOM ? » qui consiste à faire tourner DOOM sur n’importe quel appareil. Cette année, un hacker a réussi à faire tourner le jeu de id Software sur une ampoule connectée IKEA à 10 euros.

DOOM dans Age of Empires 2 – Crédit : HELLKNIGHT61

De son côté, Age of Empires 2 a déjà eu droit à de nombreux mods. Ces derniers ajoutent des univers totalement différents au jeu de stratégie en temps réel. Il y a quelques années, un moddeur a créé Tales of Middle Earth pour permettre aux joueurs de voyager en Terre du Milieu. Le nouveau mod de Age of Empires 2 créé par « HELLKNIGHT61 » plonge les joueurs dans une campagne personnalisée de DOOM. C’est le mod parfait pour tous les joueurs nostalgiques.

Jouer à DOOM dans Age of Empires 2, c’est aussi possible

Le moddeur a partagé une vidéo de démonstration du mod sur YouTube. Il explique sur la page officielle du mod que : « les joueurs joueront à une nouvelle campagne DOOM dans le moteur de jeu Age of Empires 2. Il s’agit d’un mod DOOM de tir à la troisième personne. Vous contrôlerez le Doom Guy et lutterez contre les monstres DOOM avec une perspective de tir à la troisième personne ».

Comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessus, le mod reprend exactement les codes de Age of Empires 2 en y ajoutant un univers totalement différent. Nous ne sommes plus dans une période historique, mais dans la science-fiction. Au total, Age of DOOM comprend 4 cartes que le joueur peut parcourir en massacrant les démons sur son chemin. Il manque encore la cinquième et dernière carte qui se déroulera en enfer et qui sortira bientôt.

La version 1.0 de Age of DOOM est déjà disponible au téléchargement sur cette page. Les joueurs de Age of Empires 2 peuvent tester cette campagne exclusive. D’ailleurs, les fans sont déjà impressionnés par ce mod qui regroupe deux des plus grands jeux de leur époque.

