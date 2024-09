Amazon dévoile enfin la date du prochain Prime Day, c’est pour bientôt

Après la foire aux promotions estivale, Amazon revient prochainement pour un second Prime Day. Celui-ci se déroulera début octobre pendant deux journées et sera réservé exclusivement aux abonnés Prime.

Les internautes avides de promotions connaissent bien le Prime Day. Et pour leur plus grand plaisir, Amazon va bientôt remettre le couvert après l’évènement de cet été. Alors qu’on savait déjà que le second Prime Day se déroulerait en octobre, le détaillant n’avait pas encore dévoilé de dates précises. C’est désormais chose faite.

Le prochain Amazon Prime Day se déroulera début octobre

La nouvelle édition du Prime s’étalera du 8 au 9 octobre. Cela sera notamment l’occasion de faire des économies sur une sélection élargi de produits tech et de commencer à faire ses courses de Noël. Dans son communiqué, Amazon promet notamment “des économies intéressantes sur l’électronique de grandes marques comme Beats, Samsung et Fujifilm”. Et d’annoncer également “jusqu’à 55 % sur certains appareils Amazon”.

Tout comme le dernier événement Prime Day d’Amazon qui s’est déroulé en juillet, le Prime Big Deal Days d’automne sera organisé dans plusieurs pays dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Espagne et la France. Pour rappel, ces soldes éphémères sont réservées aux membres. Sachez toutefois qu’il est possible de bénéficier d’un essai gratuit Amazon Prime pendant 30 jours. Vous pouvez ainsi profiter des avantages de l’abonnement (dont le Prime Day) sans rien débourser.