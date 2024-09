Amazon Prime Gaming : encore une pluie de cadeaux, récupérez vite ces 8 jeux gratuits

Tout au long du mois, Amazon offre des jeux vidéo à ses membres Prime. 8 nouveaux titres gratuits sont ainsi disponibles cette semaine dont Tales from the Borderlands ou encore Moonlighter. On vous récapitule la liste des ajouts ici.

Si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pouvez récupérer une flopée de jeux gratuits chaque mois. En septembre, la première salve de cadeaux a notamment été marquée par la présence de trois titres estampillés Le Seigneur des Anneaux afin de fêter la sortie de la seconde saison des Anneaux de Pouvoir. Depuis le 12 septembre, huit nouveaux titres sont en accès libre (et ils le resteront pendant un peu plus d’un mois). On trouve notamment de jolies pépites dans le lot.

Vous pouvez ainsi vous plonger dans Tales from the Borderlands dont l’intrigue prend corps après Borderlands 2. Dans ce jeu narratif en pointer-et-cliquer, vous incarnez Rhyz et Fiona, deux personnages qui doivent faire cause commune malgré leurs différences. Vous explorerez Pandora et sa faune de malfrats pour résoudre des enquêtes et avancer dans la partie.

Quels sont les nouveaux jeux gratuits sur Amazon Prime Gaming ?

Dans un autre registre, vous pouvez vous laisser tenter par Cursed to Golf. Un jeu d’aventure où vous vous retrouverez piégé dans le Golf Purgatory. Pour en sortir, il faudra vous frotter à des parcours truffés d’obstacles infernaux (ventilateurs, TNT, téléporteurs, pics) tout en respectant le nombre de PAR. Une expérience vidéoludique originale qui mêle des éléments de golf et de roguelike.

Grâce à Amazon Prime Gaming, vous pouvez également mettre la main sur Moonlighter, un jeu d’action RPG dans lequel vous incarnez le commerçant Will. La journée, vous devrez gérer le magasin, fixer les prix et vous occuper des clients. La nuit, vous partirez dans des donjons pour affronter des ennemis, trouver des trésors et des objets que vous pourrez ensuite commercialiser dans votre échoppe.

D’autres jeux sont également disponibles gratuitement. Voici la liste complète des derniers ajouts :

Tales from the Borderlands (Epic Games Store)

(Epic Games Store) 9 Years of Shadows (GOG Code)

(GOG Code) Golfie (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Moonlighter (GOG Code)

(GOG Code) Hell Pie (GOG Code)

(GOG Code) Cursed to Golf (GOG Code)

(GOG Code) Showgunners (GOG Code)

(GOG Code) Arcadegeddon (Epic Games Store)

