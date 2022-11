Andor : la saison 2 pourrait sortir plus tôt que prévu selon le réalisateur

Le showrunner de la série Star Wars: Andor sur Disney+, Tony Gilroy, dit qu’il pourrait faire en sorte que la seconde saison arrive sur nos écrans plus tôt que prévu. Tout dépendrait d’un meilleur financement en post-production. Une main tendue vers Disney ?

Andor © Disney, Lucasfilm

Le créateur de Star: Wars Andor, Tony Gilroy, a déclaré que la série pourrait revenir plus tôt que prévu sur nos écrans, à condition qu’elle reçoive le bon financement en post-production. Préquelle de Rogue One: A Star Wars Story, la saison 1 d’Andor s’est concentrée sur les débuts de Cassian Andor à l’époque des débuts de la Rébellion.

La série s’est également plongée dans la vie d’autres acteurs majeurs de la Rébellion, notamment le futur chef rebelle Mon Mothma et le combattant de la résistance Saw Gerrera. Le show a été un véritable succès critique universel, Andor ayant reçu un renouvellement anticipé bien avant ses débuts sur Disney+.

La deuxième saison d’Andor pourrait sortir plus vite, mais il va falloir sortir le portefeuille

Bien que la finale de la saison 1 n’ait pas encore été diffusée, Tony Gilroy a déjà commencé à discuter de ses projets pour l’avenir de la série. Lors d’une interview avec Collider, Gilroy a déclaré que la saison 2 devrait revenir sur nos écrans d’ici deux ans. Elle pourrait toutefois arriver plus tôt, moyennant un changement majeur en termes de post-production.

Ce changement ? L’argent, bien évidemment. « La série devrait suivre le calendrier de la première saison, c’est-à-dire une sortie dans deux ans » a-t-il dit. « La seule façon d’accélérer sa sortie serait en post-production grâce à un large financement, mais l’argent est rare » a-t-il ajouté.

Le réalisateur indique qu’il serait possible que « quelqu’un » aligne plus d’argent d’ici mai à juin (la date de fin de tournage approximative) pour accélérer la post-production. « Rogue One a prouvé que si vous y consacrez de l’argent, vous pouvez diffuser très, très rapidement. C’est juste très, très, très cher » a-t-il dit.

Quoi qu’il en soit, avec la saison 3 de The Mandalorian et la série Star Wars: Ahsoka qui arriveront toutes les deux en 2023, il est logique que Star Wars étende un peu la sortie émissions, même si cela signifie une douloureuse attente de deux ans pour voir la saison 2 de Star Wars: Andor.

Source : Collider