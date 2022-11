Andor : la saison 2 va expliquer un grand mystère de Star Wars

Yavin 4 © Lucasfilm

Alors que la saison 1 touche à sa fin, les premières informations sur la saison 2 d’Andor sont déjà de sortie. Après avoir présenté la mainmise impériale et le basculement de Cassian vers la rébellion, la série reviendra en détail sur les évènements qui ont débouché sur Rogue One. Interrogé récemment par Collider, le showrunner a révélé que l’intrigue nous emmènerait sur la planète Yavin. De quoi ravir les fans du lore, soucieux d’en apprendre plus sur les prémices de la trilogie initiale.

Pour rappel, l’Alliance Rebelle a établi sa base sur Yavin 4, l’une des lunes de Yavin. Un QG que l’on voit dans Rogue One puis dans l’épisode IV avant la bataille de Yavin qui se déroule au dessus de la planète. Celle-ci débouchera sur la première grande victoire rebelle après que Luke explose l’Étoile de la Mort à bord de son X-Wing au terme d’une course-poursuite d’anthologie.

Andor : le choix de Yavin 4 sera expliqué dans la saison 2

Ce repère temporel est utilisé pour situer tous les évènements antérieurs et ultérieurs de la saga Star Wars sur le modèle du av. et ap. JC (BBY : avant la bataille de Yavin / ABY : après la bataille de Yavin). On ne sait toutefois pas pourquoi l’Alliance Rebelle a choisi d’établir sa base sur Yavin 4. Lorsque nous la voyons pour la première fois dans Rogue One, celle-ci est déjà bien établie.

La lune avait-elle une importance stratégique ? S’agissait-il d’une bonne cachette ? La saison 2 d’Andor nous dévoilera les raisons qui ont poussé les rebelle à faire de Yavin 4 le centre névralgique de la révolte. Bien que la série devra entasser plusieurs années de lutte en 12 épisodes, une partie de ce temps sera dévouée à l’origin story de la base rebelle, véritable baril de poudre qui enflammera plus tard la guerre galactique.