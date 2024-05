Android Auto 12 bêta est là : comment l’installer avant tout le monde ?

© Envato

Il y a quelques jours, Google a commencé à déployer la version stable d’Android Auto 11.9. Une fois de plus, l’entreprise a mis l’accent sur la résolution de bugs et l’amélioration des performances globales. L’idée étant d’offrir une expérience utilisateur plus qualitative en fluidifiant la navigation dans les applications et les différents menus. Désormais, place à la douzième itération d’Android Auto qui fait son arrivée sur le canal bêta.

Comme à l’accoutumée, le géant de Mountain View n’a pas publié de journal de modifications présentant les nouveautés. Cette nouvelle version s’est visiblement contentée de corriger quelques bugs et d’optimiser les performances générales. Ce qui n’est pas du luxe, Android Auto étant souvent pointé du doigt pour ses dysfonctionnements à répétition. Dernièrement, les messages vocaux se lisaient deux fois et les messages WhatsApp refusaient de s’envoyer.

Il n’y a visiblement rien à se mettre sous la dent au rayon des nouveautés, comme ont pu le vérifier nos confrères du site spécialisé Xataka Android. Alors que la version 11.4 avait introduit une nouvelle icône et que la version 11.8 avait remodelé les paramètres, aucune fonctionnalité innovante n’a été repérée dans la dernière mouture.

Dans l’attente de la version définitive, vous pouvez d’ores et déjà récupérer cette version pour en profiter sur votre écran d’infodivertissement. Pour ce faire, il vous suffit de récupérer l’APK de la bêta en vous rendant par exemple sur le site APK Mirror. La procédure n’a rien de sorcier comme nous vous l’expliquons dans ce tutoriel dédié à l’installation des applications au format APK. Vous devrez notamment approuver l’installation d’applications provenant de sources extérieures au Play Store.

Pour connaître toutes les subtilités du système d’infodivertissement de Google, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet consacré à Android Auto.

