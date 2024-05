Apple TV+ va enfin débarquer sur les smartphones Android

© Envato

Apple TV+ est une plateforme de streaming qui brille par son catalogue. On y retrouve des séries de qualité à l’instar de Ted Lasso, The Morning Show, Severance ou encore Silo. Lancé en 2019, le service de SVOD est accessible sur plusieurs plateformes. Outre l’application iOS, on peut accéder au service sur le Web, sur Android TV et Google TV, sur Windows ou encore sur les consoles PlayStation et Xbox. Pas de trace en revanche d’une application Apple TV+ sur Android.

Une bizarrerie qui appartiendra bientôt au passé. Soucieux de gagner des parts de marché dans le secteur de la SVOD, Apple planche sur une application Apple TV+ dédiée à l’OS mobile de Google. Preuve en est avec cette offre d’emploi fraîchement publiée. Apple recherche un ingénieur logiciel Android senior pour rejoindre l’équipe en charge de l’application Apple TV.

La pomme prépare une application Apple TV+ pour Android

L’ingénieur s’occupera du développement de “nouvelles fonctionnalités amusantes” et “aidera à créer une application utilisée par des millions de personnes pour regarder la télévision et du sport”, peut-on lire dans l’annonce. Cinq après son arrivée sur le marché, Apple TV+ va donc enfin débarquer sur le système d’exploitation mobile de Google. Un moyen pour la pomme d’attirer dans ses filets les nombreux utilisateurs de smartphones Android.

Reste désormais à savoir quand l’application sera disponible pour de bon. Apple prévoit-il de la sortir à la rentrée prochaine en marge de la présentation d’iOS 18 ? Faudra-t-il patienter plus longtemps ? Le constructeur devrait nous en dire plus très vite. Alors que les applications Android sont légion sur iOS, Apple propose seulement une poignée d’application de son cru sur l’OS de Google à l’instar d’Apple Music.

En attendant, sachez que les abonnés Canal+ peuvent accéder au catalogue d’Apple TV+ sur Android grâce à l’application myCANAL.