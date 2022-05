Apple refuse de rembourser 2 350 € dépensés par une enfant de 10 ans sur TikTok

Les escrocs sur TikTok visent les utilisateurs jeunes et vulnérables. Une enfant de 10 ans est tombée dans le piège d’un créateur de contenu. Il a réussi à lui soutirer une somme d’argent importante. Autiste avec des « difficultés d’apprentissage », cette fille a dépensé 2 012 £, soit environ 2 350 € en achats in-app sur TikTok.

TikTok – Crédit : Olivier Bergeron / Unsplash

Dans une lettre envoyée au Telegraph, les parents de cette petite fille ont expliqué la situation. Les achats in-app ont été effectués depuis un iPhone, mais Apple refuse de rembourser la somme. La firme de Cupertino ne rembourse généralement jamais les achats effectués par les mineurs sans l’autorisation de leurs parents. Les 16 000 $ dépensés par un enfant de 6 ans dans un jeu iOS n’ont jamais été remboursés.

Le contrôle parental n’était pas encore activé sur l’iPhone emprunté par la fille de 10 ans

Les parents de la petite fille de 10 ans ont déclaré que : « à Noël dernier, ma fille aînée a reçu un nouvel iPhone en cadeau et j’ai commencé à utiliser son ancien après l’avoir réinitialisé. Quatre jours plus tard, le 29 décembre, ma plus jeune fille, qui a 10 ans et a des difficultés d’apprentissage, jouait au téléphone lorsqu’elle a été victime d’un danseur de TikTok qui l’a dupée en lui demandant 2 012 £ de pièces ».

En fait, les parents n’avaient pas eu le temps de réactiver le contrôle parental sur l’iPhone réinitialisé. Ils se sont rendu compte de la situation après avoir reçu les factures dans leur boîte mail. Il y avait au total 23 achats. Les parents ont demandé le remboursement de chaque achat, mais ils ont tous été refusés. Ils ont ensuite essayé de contacter Apple et son siège en Irlande, mais ils ont été redirigés vers la page des procédures judiciaires d’Apple qui « donne très peu d’informations », d’après eux.

Le compte TikTok toujours actif en dépit d’une violation du règlement relatif à la fraude

Selon l’un des parents, « c’est tellement d’argent à perdre en l’espace de quelques minutes de cette façon. Je pense qu’Apple m’a laissé tomber en n’identifiant pas l’activité inhabituelle sur mon compte et en ne me protégeant pas en bloquant les paiements suspects. J’ai également le sentiment que son service client est inexistant ».

De son côté, TikTok n’a détecté aucune activité suspecte initialement. Le créateur de contenu qui a reçu les 2 350 € a un compte vérifié avec 4 millions d’abonnés. Selon le réseau social qui est l’application la plus téléchargée dans le monde, aucune règle n’a été enfreinte. Cependant, après une vérification plus poussée, TikTok a découvert que l’utilisateur « Ohidur247 » avait enfreint le règlement relatif à la fraude et aux escroqueries. À l’heure actuelle, son compte est toujours actif et vérifié, mais il n’a plus le droit de faire des lives. Aucune sanction sévère ne semble donc avoir été prise à son égard.

Source : Apple Insider