ASUS : date de sortie, fiche technique, prix, tout savoir le Zenbook 17 Fold OLED

Le Zenbook 17 Fold OLED – Crédit : ASUS

En début d’année, nous avons pu découvrir les courbes du Zenbook 17 Fold OLED. Signé ASUS, ce PC portable a la particularité d’associer des composants performants avec une grande polyvalence offerte par sa structure. Car oui, à l’instar des smartphones, certains ordinateurs commencent à se plier à nos quatre volontés !

Via un communiqué de presse, le constructeur vient de dévoiler une kyrielle d’informations sur sa fiche technique. Commençons par évoquer ses dimensions changeantes. Cet ordinateur dispose d’un écran tactile conséquent de 17,3 pouces offrant une définition 2,5K (2560 x 1920 pixels), le tout au format 4:3. Une fois pliée, la dalle se compose de deux écrans de 12,5 pouces distillant une définition FHD (1920 x 1280 pixels) au format 3:2.

Vous l’aurez compris, cet ordinateur se destine à une multitude d’usages autant nomades que sédentaires. Tablette, ordinateur de bureau, plateforme de lecture et de visionnage… Les possibilités sont multiples. Selon votre utilisation et vos préférences, vous pouvez dégainer le clavier Bluetooth fourni ou opter pour le clavier virtuel. Sans le premier cité, votre ordinateur affichera seulement 1,5 kg sur la balance (1,8 kg avec).

Du reste, le constructeur promet 30 000 cycles d’ouvertures et de fermetures (soit une durée de vie de neuf ans au rythme de six cycles quotidiens).

Le Zenbook 17 Fold OLED – Crédit : ASUS

Propulsé par un processeur Intel CoreTM i7-1250U

Outre un temps de réponse de 0,2 ms6, l’écran du Zenbook 17 Fold OLED dispose d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est en outre certifié Dolby Vision, faisant bien la paire avec les quatre haut-parleurs Dolby Atmos embarqués.

À lire aussi > Quel PC portables 17 pouces choisir en 2022 ? Notre comparatif des meilleurs

Sous le capot, on retrouve un processeur dernier cri Intel CoreTM i7-1250U de 12e génération, associé à une carte graphique Intel Iris® Xe. Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive et un SSD PCIe de 1 To. Cet appareil est compatible avec le nouveau standard WiFi 6E qui a déjà débarqué chez les FAI. Côté connectique, on retrouve un jack et deux ports USB-C Thunderbolt 4 qui permettent de recharger la batterie en 75 Wh (jusqu’à 9,5 heures d’autonomie) et de connecter l’ordinateur à des moniteurs externes.

Plusieurs fonctionnalités appréciables sont de la partie à l’instar de la technologie de réduction de bruit 3DNR pour les conversations vidéo avec la caméra infrarouge de 5 mégapixels. Celle-ci détecte quand l’usager quitte l’écran afin de verrouiller l’appareil par mesure de sécurité (et pour préserver l’autonomie). À l’inverse, la webcam repère le retour de l’utilisateur et se déverrouille grâce à l’authentification faciale.

L’ASUS Zenbook 17 Fold OLED sera lancé au cours du quatrième trimestre 2022 au prix de départ de 3999 euros.