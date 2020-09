Zenbook 15 Pro et Zenbook Flip S : Asus passe à l’Oled sur ses PC portables

Alors que Intel est sur le point de dévoiler officiellement, et en détails, sa onzième génération de processeur, dont le nom de code est Tiger Lake, Asus profite de l’occasion pour annoncer plusieurs PC portables de sa gamme Zenbook.

Processeurs Intel Tiger Lake et Thunderbolt 4 au programme

Les Zenbook S (UX393) et Zenbook Flip S (UX371) constituent les deux nouveaux représentants des Zenbook premium, qui allient style et performances. Les deux ultrabook sont donc équipés des tout nouveaux processeurs Intel, qui intègrent une partie graphique (Intel Xe) plus performante que celle des puces Core de dixième génération. Le Thunderbolt 4 est aussi au programme (deux connecteurs sur chacune de ces configurations).

Asus Zenbook Flip S – Crédit : Asus

Le nouveau Zenbook S embarque un écran LCD tactile de 13,9 pouces (3300 x 2200 pixels) et pèse 1,35 kg. L’affichage du Zenbook Flip S est plus spectaculaire, car il exploite une dalle OLED de 13,3 pouces, qui supporte une définition 4K (un modèle LCD Full HD plus traditionnel sera aussi disponible). De plus, ce dernier est bien sur tactile et peut pivoter sur 360 degrés. Le Zenbook Flip S pèse pour sa part seulement 1,2 kg.

Zenbook 14 Ultralight : moins d’un kilo en 14 pouces avec écran OLED !

Deux autres modèles, les Zenbook 14 et Zenbook 14 Ultralight sont aussi attendus. Ils seront eux aussi proposés avec les toutes dernières puces Intel, ainsi que la nouvelle solution graphique d’Intel ou une puce Nvidia GeForce MX450. Comme leur nom l’indique, ils sont dotés d’un écran Full HD de 14 pouces. Toutefois, le nouveau Zenbook 14 Ultralight réalise la prouesse de voire son poids passer sous la barre du kilo (980 grammes), grâce à un châssis réalisé en alliage de magnésium et de lithium, contre 1,20 ou 1,29 kg pour l’autre Zenbook 14.

Zenbook Pro 15 : écran OLED 4K de 15,6 pouces

Asus présente également son nouveau Zenbook Pro 15 (UX535), qui se distingue principalement par son écran OLED tactile supportant une définition 4K (3840 x 2160 pixels), à l’instar de son Zenbook Pro Duo, que nous avons testé en fin d’année dernière. Son poids est de 1,8 kg, pour une épaisseur de seulement 1,78 cm.

Asus Zenbook Pro 15 – Crédit : Asus

Il sera doté d’un processeur Intel de 10ème génération (Comet Lake) et d’une puce graphique GeForce GTX 1650 ou 1650Ti Max-Q. Le tout est complété par le Wi-Fi 6, une connectique comprenant un port USB C compatible Thundferbolt 3 et la dernière génération du pavé tactile ScreenPad d’Asus (écran couleur tactile).

Un ExpertBook encore plus endurant

Enfin, le constructeur annonce une mise à jour de son ExpertBook B9. En effet, il s’agit d’une évolution du modèle que nous avons testé il y a quelques semaines. Pour rappel, il s’agit d’un PC portable doté d’un écran de 14 pouces et ne pesant que 880 grammes. La principale innovation de ce modèle, outre les nouvelles puces Intel, réside dans le détecteur de présence qui assiste la caméra infra rouge, compatible Windows Hello, et qui permet d’économiser de l’énergie lorsque personne ne se trouve devant l’écran. Comme le précédent modèle, cet ExpertBook embarque une batterie de 33 ou 66 Wh et une connectique composée de deux ports USB de type C compatibles Thunderbolt 4 (au lieu de Thunderbolt 3 sur le précédent modèle), une sortie vidéo HDMI et un connecteur Gigabit Ethernet (via un adaptateur micro HDMI).

