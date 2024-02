Attention utilisateurs AMD : une faille critique affecte la majorité des processeurs

© Envato

Une faille touche la plupart des processeurs AMD

AMD dévoile la liste des processeurs vulnérables sur son site

Pour combler la faille, téléchargez la dernière mise à jour du BIOS de votre carte mère

Les failles de sécurité ne sont pas rares, qu’importe le constructeur. AMD ne le sait que trop bien et aujourd’hui, c’est une vulnérabilité critique qui affecte la majorité de ses processeurs. Elle permet à des personnes malveillantes de prendre le contrôle des appareils touchés ou de perturber leur fonctionnement. Installez rapidement la dernière mise à jour du BIOS de votre carte mère.

Téléchargez la dernière mise à jour du BIOS de votre carte mère

Si vous avez un processeur AMD, dépêchez-vous de télécharger la dernière mise à jour du BIOS pour votre carte mère. La faille se situe au niveau de la connexion SPI (Serial Peripheral Interface) entre le processeur et la carte mère. Sur le site d’AMD à cette adresse, vous trouverez les processeurs affectés par cette vulnérabilité comme les Series 3000, 4000, 5000, 6000 et 7000 en plus des déclinaisons.

À noter que les cartes mères basées sur AM5, TRX50 et WRX90 sont sécurisées contre la faille. Les plus anciennes sont exposées, faites donc attention. D’autant plus qu’à l’heure actuelle, les cartes mères AM4 ne profitent pas de la dernière version AGESA 1.2.0.C, ce qui veut dire que les APU (Accelerated Processing Unit) Ryzen 4000G et 5000G sont vulnérables.

À contrario, la plus récente version AGESA 1.2.0.B est présente sur de nombreuses cartes mères de la Serie 500 de constructeurs comme ASUS, ASRock, Gigabyte ou MSI.

Pour une totale sécurité, vérifiez la disponibilité d’une mise à jour du BIOS adaptée à votre carte mère. Pensez donc à visiter le site du fabricant de la vôtre puis comparez la version AGESA à celles mentionnées dans la liste d’AMD. Vous pouvez alors savoir si votre système est vulnérable face à cette faille.

Bien évidemment, cela vaut pour les processeurs AMD mais les autres constructeurs, comme Intel, ne sont pas exemptés de possibles failles. Il est donc nécessaire de toujours vérifier les mises à jour du BIOS pour maintenir la sécurité et la stabilité de votre système. Mais surtout pour le protéger contre les possibles attaques de cyberpirates. La moindre vulnérabilité est exploitée pour dérober vos informations sensibles ou manipuler votre machine.