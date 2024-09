Black Friday 2024 : les trois astuces pour ne pas rater les bonnes affaires

Le Black Friday est un évènement commercial venu tout droit des États-Unis. Il a lieu chaque année le dernier vendredi du mois de novembre, au lendemain de la fête de Thanksgiving. À un mois des fêtes de fin d’année, le vendredi noir, auquel de nombreuses enseignes participent, vous fait profiter d’offres exceptionnelles sur une multitude de produits de toutes catégories. Cela n’est pas pour rien qu’il est l’un des évènements les plus attendus de l’année.

Dans tous les cas, l’édition 2024 va prendre place le 29 novembre. Et si jamais vous ratez cette superbe période de promotions, vous pouvez toujours vous rabattre sur le Cyber Monday qui arrive quelques jours plus tard.

À lire aussi > Nos conseils pour bien se préparer au Black Friday

Comme expliqué précédemment, cette année, le Black Friday aura lieu le vendredi 29 novembre. Cependant et à l’approche de cette prochaine édition, de nombreuses boutiques en ligne vont proposer des offres en amont. On parle même de Black Week ou de Black November. Les bons plans se poursuivent le week-end après le Black Friday, et s’arrêtent le lundi suivant avec le Cyber Monday. Cependant, ce dernier qui est attendu pour le 2 décembre, prend place uniquement sur Internet. De même, les produits électroménagers et high tech sont les seuls à être soldés lors de cet événement. À l’inverse pendant le Black Friday, il est même possible de trouver des vêtements bradés.

À lire aussi > French Days, soldes et Black Friday : quelles sont les différences ?

💻 Quels boutiques participent au Black Friday ?

À l’occasion du Black Friday, et plus généralement de la Black Week, qui fait référence à la semaine qui précède l’évènement, il est possible de faire de superbes affaires aussi bien en ligne que dans les boutiques physiques. Chaque année depuis son arrivée en France en 2010, de nouvelles enseignes rejoignent le mouvement. Parmi les boutiques en ligne les plus réputées, on peut notamment citer Cdiscount, Amazon, Rue du Commerce, La Fnac, Darty, Boulanger, ou encore AliExpress.

Du côté des magasins, de nombreux spécialistes dans l’électroménager, l’ameublement, le prêt-à-porter, les produits de beauté, ou encore le bricolage participent. Mais aussi des boutiques plus généralistes comme Carrefour, Leclerc ou Auchan. Par ailleurs, de grandes marques de l’high-tech telles que Samsung, Huawei, Xiaomi, ou Google répondent également présent.

À lire aussi > Black Friday 2024 : les promotions sont-elles vraiment avantageuses ou trompeuses ?

🤔 Quels produits sont à l’honneur pour le Black Friday ?

De nombreuses catégories de produits sont à l’honneur à l’occasion des soldes du Black Friday : ameublement, électroménager, prêt-à-porter, etc. Toutefois, les marchands mettent principalement l’accent sur les produits high-tech. En effet, les offres les plus intéressantes concernent généralement les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les montres connectées, les tablettes, les casques audio ou les écouteurs, mais également les consoles de jeu, comme la Nintendo Switch ou la PS5, et d’autres produits de l’univers tech.