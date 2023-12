Les dates des grands évènements à ne pas rater pour faire le plein de bonnes affaires

Au même titre que le commerce traditionnel, l’e-commerce est rythmé par de grands évènements qui reviennent chaque année à différentes périodes. Les consommateurs sont friands de ces périodes commerciales à durée limitée, qui permettent de faire le plein de bonnes affaires. Black Friday, soldes, French Days, etc. Voici toutes les dates à retenir !

Aujourd’hui, Boulanger, Cdiscount, la Fnac, Carrefour, Auchan, ou encore Amazon, incluent tous sans exception des évènements tels que le Black Friday, le Single Day, les soldes d’hiver et d’été, ou encore les French Days, dans leurs stratégies commerciales.

En effet, si toutes ces boutiques de e-commerce participent à ces évènements, c’est parce qu’ils contribuent drastiquement à booster leur chiffre d’affaires, ainsi que le trafic de leurs sites respectifs, tout en faisant plaisir aux accros du shopping, ou à ceux qui cherchent tout simplement à réaliser des économies.

Afin de vous permettre de profiter des meilleurs bons plans tout au long de l’année, nous avons réuni sur cette page toutes les dates des grands évènements. De cette manière, il vous suffit de consulter ce guide pour savoir quand débutera la prochaine période de soldes.

11 novembre 2023 : le Single Day

Créé dans les années 1990 et lancé en 2009 par Alibaba, le Single Day, ou le jour des célibataires, est une opération commerciale qui survient chaque année quelques jours avant le Black Friday. Tandis qu’il était encore peu connu il y a quelques années de cela, cet évènement d’origine chinoise, arrivé depuis 2017 en France, commence à se démocratiser. Si bien qu’aujourd’hui, la plupart des enseignes françaises l’ont inclus dans leur calendrier, au même titre que les autres évènements commerciaux qui rythment l’année.

Les promos pratiquées lors du Single Day portent sur tous les types de produits. Chaque année, cet évènement a lieu le 11 novembre. Cependant, les e-commerçants proposent généralement leurs bons plans quelques jours avant, afin de permettre à un maximum de monde de réaliser de belles affaires. L’édition 2023 s’est déroulée du 11 au 12 novembre. L’enseigne AliExpress a prolongé l’évènement jusqu’au 18 novembre.

24 novembre 2023 : le Black Friday

Le Black Friday est un évènement promotionnel très attendu de tous les consommateurs à l’approche des fêtes de fin d’année. Depuis son arrivée en France en 2010 et au fil des éditions, le nombre de boutiques participantes n’a cessé de croître. Ce temps fort du e-commerce, qui se tient tous les ans le dernier vendredi du mois de novembre, est une occasion en or pour profiter de bons plans avantageux sur un vaste choix de produits, et éventuellement pour faire vos achats avant Noël.

Cette année, il s’est déroulé le vendredi 24 novembre 2023. Évidemment, les e-commerçants ont proposés leurs promotions quelques jours avant dans le cadre de la Black Week. Chez Amazon par exemple, les bons plans ont débuté le 17 novembre. Les offres se sont ensuite poursuivies le week-end, jusqu’au lundi suivant, où a eu lieu le Cyber Monday.

27 novembre 2023 : le Cyber Monday

Le Cyber Monday marque la fin du Black Friday, et est le dernier évènement commercial à intervenir avant la fête de Noël. Durant cette journée de soldes, de nombreuses boutiques en ligne spécialisées dans le high-tech pratiquent des promotions exceptionnelles.

À la différence du vendredi noir, les offres du Cyber Monday sont exclusivement proposées en ligne. Cet évènement connaît un franc succès, étant donné que les consommateurs peuvent faire leurs achats depuis le confort de leur ordinateur, et ont également la possibilité de comparer plus facilement les prix sur Internet avant de passer à la caisse. Comme chaque année, le Cyber Monday a lieu le lundi qui suit le Black Friday. Cette année, il s’est tenu le lundi 27 novembre 2023.

Du 10 janvier au 6 février : les soldes d’hiver 2024

Les soldes d’hiver ouvriront le bal des promos en 2024. Comme chaque année, cette période commerciale réglementée par l’État, a lieu à une date variable. Cet évènement commence généralement le 2ème mercredi de janvier et s’étend sur quatre semaines. En revanche, si le deuxième mercredi tombe après le 12 du mois, les soldes débutent dans ce cas le premier mercredi de janvier.

Cette année, l’édition 2024 des soldes d’hiver se déroulera du mercredi 10 janvier au mardi 6 février 2024. Elle aura cependant lieu du mardi 2 au lundi 29 janvier 2024 en Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, et dans les Vosges.

Les French Days sont une occasion supplémentaire pour faire des économies durant l’année. Cette opération commerciale est née en 2018 de l’initiative de six grandes enseignes françaises, qui souhaitaient redynamiser les chiffres du e-commerce français, et concurrencer le Black Friday.

Ainsi, il est possible de profiter de promotions intéressantes auprès des e-boutiques françaises telles que La Fnac/Darty, Boulanger, Cdiscount, ou encore Rue du Commerce. Le géant américain Amazon participe également à cet évènement. Les French Days se déroulent deux fois par an sur une semaine. La première édition est lancée au printemps, tandis que la seconde prend place au début de l’automne.

Les dates des prochaines éditions des French Days n’ont pas encore été dévoilées. En revanche, on peut s’attendre à ce que les enseignes proposent leurs promotions fin avril/début mai pour l’édition du printemps, et fin septembre/début octobre pour l’édition automnale. Pour rappel, les éditions précédentes se sont déroulées respectivement du 3 au 9 mai, et du 26 septembre au 2 octobre 2023.

Du 26 juin au 16 juillet : les soldes d’été 2024

Au même titre que les soldes d’hiver, les soldes d’été sont réglementés par l’État. Ils commencent ainsi généralement le dernier mercredi du mois de juin, et s’étendent également sur quatre semaines. Il est possible que l’évènement débute plus tôt, l’avant-dernier mercredi du mois de juin, dans l’éventualité où le dernier mercredi arriverait après le 28 du mois.

La prochaine édition des soldes d’été se déroulera du mercredi 26 juin au mardi 16 juillet 2024 en France. Ils auront toutefois lieu du mercredi 3 au mardi 30 juillet 2024 dans les Pyrénées-Orientales, ainsi que dans les Alpes-Maritimes. Enfin, ils s’étendront du mercredi 10 juillet au mardi 6 août 2024 en Corse.

Le Prime Day est un évènement commercial organisé chaque année par le géant américain du e-commerce Amazon. Il se destine exclusivement aux membres Amazon Prime. Il est toutefois possible d’y accéder gratuitement en profitant d’une période d’essai. Cet évènement, qui se déroule sur deux jours seulement, a lieu deux fois par an. Amazon profite de cette occasion pour proposer des promotions sur des milliers de produits de toutes catégories, ainsi que des ventes flash exceptionnelles.

La date du Prime Day 2024 n’est pas encore connue. Toutefois, Amazon devrait s’en tenir à son calendrier habituel et proposer une édition en été, aux alentours de la mi-juillet, ainsi qu’une deuxième édition en automne, vers la mi-octobre. Pour rappel, les deux éditions précédentes se sont déroulées respectivement du 11 au 12 juillet, et du 10 au 11 octobre 2023.