Black Friday 2024 : nos conseils pour bien se préparer 

Comme toujours, le Black Friday prend place le dernier vendredi de novembre et cette année celui-ci tombe le 29. Cependant, certaines enseignes vont proposer des réductions sur certains produits quelques jours avant la date officielle. Il est donc bon de surveiller les choses qui nous intéressent à l’avance. Il est intéressant de repérer les produits qui nous intéressent pour surveiller les changements de prix. Et si plusieurs périodes de promotions vont se succéder ces prochaines semaines (French Day, Single Day, etc.), quoiqu’il arrive, c’est lors de la journée du 29 novembre que l’on trouve les meilleures affaires. Si jamais vous ratez le Black Friday, rassurez-vous, il est possible de se rattraper le lundi qui suit avec le Cyber Monday.

Comme lors de chaque période de promotions à l’instar du Prime Day, il est bon de se préparer en amont. En effet, si on ne veut pas rater les meilleures offres, il faut prendre certaines choses en compte. Voici une liste des points à surveiller pour bien se préparer au Black Friday.

pour éviter les mauvaises surprises et trop dépenser avant la période des fêtes, il est bon de décider d’une somme à ne pas dépasser. Définir ses besoins et envies : cela va vous permettre d’éviter les achats compulsifs et surtout de surveiller les prix, voire les stocks, des appareils que vous souhaitez acheter.

cela peut sembler bête, mais certains revendeurs peu scrupuleux proposent de « fausses réductions ». En effet, parfois, le prix de base donné lors du Black Friday est supérieur à celui indiqué le reste de l’année. Donc, même si dans le principe l’article est soldé, la promotion se révèle minime. Soyez donc prudents. Être réactif : certaines offres étant limitées aux stocks disponibles, il faut se montrer rapide pour ne pas passer à côté. Mais certaines fois, l’inverse est vrai. Il est possible que si vous attendiez un peu les tarifs continuent à baisser. Il faut donc être attentif lors du Black Friday.

Si vous n’avez pas le temps de réaliser toutes ces choses, ce qui est compréhensible, vous pouvez également vous fier aux offres proposées par Tom’s Guide dans notre rubrique Bons Plans.

👉 Quelle est l’origine du Black Friday ?

Pour rappel, le Black Friday est un des principaux événements commerciaux de l’année. Ce terme est apparu pour la première fois aux États-Unis dans les années 50, mais n’avait alors rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd’hui. Il faut attendre les années 60 et surtout 70 pour qu’ils commencent à prendre la forme que nous connaissons maintenant.

Depuis, il n’ a eu de cesse de se développer et génère actuellement des milliards de dollars à travers le monde. Traditionnellement, le Black Friday prend toujours place le lendemain de Thanksgiving qui a toujours lieu le dernier jeudi de novembre. Le lendemain, le vendredi, les commerçants proposent des prix cassés sur de nombreux produits différents. Aujourd’hui, le concept s’est également étendu aux revendeurs en ligne. Dans le même principe, on retrouve le Cyber Monday le lundi suivant.

Dans tous les cas, le Black Friday est arrivé en France en 2013, mais il a fallu attendre quelques années avant de rencontrer le succès actuel. Aujourd’hui, la grande majorité des Français connaissent cette date et l’attendent pour profiter de prix cassés dans de nombreux secteurs.

🛍 Quelles enseignes participent au Black Friday 2024 ?

Le Black Friday est devenu au fil des années un événement majeur pour les petites comme les plus importantes enseignes françaises et d’ailleurs. Dans le principe, presque tous les célèbres revendeurs spécialisés dans la high tech ou même les vêtements vont proposer des réductions. D’un autre côté, si par exemple, vous ne savez pas encore quels smartphones acheter lors de cette journée, vous pouvez vous rendre dans notre rubrique Guides d’achat pour trouver l’appareil qui convient à vos besoins.

