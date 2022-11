Black Friday : le Lenovo Legion 5 15ACH6H (Ryzen 5 et RTX 3060) à seulement 750 €

Pour jouer dans de bonnes conditions en Full HD, il est préférable d’opter pour un PC portable équipé d’une puce graphique dédiée (GPU) et performante. Alors que les configurations proposées aux environs de 750 € embarquent la plupart du temps une puce Nvidia GeForce RTX 3050 ou RTX 3050 Ti, ce Legion 5 de Lenovo est équipé de la puce GeForce RTX 3060.

A l’occasion du Black Friday, le Legion 5 15ACH6H est vendu à seulement à 749,99 € par CDiscount, soit 100 € de moins que son prix habituel.

Lenovo Legion 5 15ACH6H > 749,99 € chez Cdiscount

Outre sa puce Nvidia, ce Legion intègre un processeur AMD à 6 cœurs (12 threads), le Ryzen 5 5600H. Ce dernier a une fréquence de base de 3,3 GHz, qui peut monter à 4,2 GHz en mode Turbo. La puce est complétée par 8 Go de mémoire et un SSD de 512 Go.

Comme il serait inutile d’afficher une trop haute définition sur ce type de PC portable, la dalle LCD mate affiche des images en Full HD (1920 x 1080 pixels) au format 16:9. Dans ce mode, la puce graphique est en mesure d’assurer des animations très fluides. D’ailleurs, l’affichage supporte une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, ce qui permet – avec certains jeux – d’obtenir une fluidité optimale. D’autre part, la compatibilité avec la technologie G-Sync assure des animations parfaites, sans effet de déchirement d’image.

Pour le reste, le Legion 5 est doté d’un clavier rétro éclairé et d’une connectique complète (4 ports USB A, 2 USB C et HDMI 2.1.