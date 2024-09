Canal+ est inaccessible sur les Bbox, cette technique permet de résoudre le problème

Vous ne parvenez plus à accéder à Canal+ via votre Bbox ? Plusieurs abonnés de Bouygues Telecom sont confrontés à un message d’erreur depuis quelques jours. Il existe heureusement une astuce pour continuer à profiter de votre abonnement.

© Envato

En allumant votre Bbox, vous souhaitiez vous plonger dans les meilleurs films et séries de Canal+ ou lancer l’une des chaînes incluses dans votre abonnement. Or un message d’erreur est apparu sur votre écran, vous empêchant d’accéder au service. Rassurez-vous, votre cas n’est pas isolé. Le site d’assistance de la chaîne cryptée a ouvert un billet pour venir en aide aux utilisateurs touchés.

Canal+ est en panne sur votre box Bouygues ? Voici la solution

“Nous vous informons que vous pouvez rencontrer un message d’erreur lorsque vous tentez d’accéder à l’univers CANAL+ : ‘erreur système, une erreur inattendue s’est produite'”, peut-on notamment lire sur le billet d’incident qui est toujours “en cours” à l’heure de la rédaction de cet article. Dans l’attente d’un correctif global, l’équipe d’assistance conseille une procédure pour accéder de nouveau au service :

Sur l’écran d’accueil de votre Bbox, appuyez sur la roue crantée .

. Ouvrez le menu Applications > Afficher toutes les applications .

. Trouvez l’application CANAL+ (et non pas CANAL+/CANALSAT)

(et non pas CANAL+/CANALSAT) Actionnez la fonction Effacer les données .

. Redémarrez votre décodeur.

© Canal+

Dans l’espace commentaires du billet d’incident, certains utilisateurs assurent que la manipulation est efficace. “En suivant les instructions c’est revenu. Tout semble fonctionner. Merci”, se félicite un usager. “J’ai réalisé la manip, ensuite j’ai forcé l’arrêt de l’application, et j’ai éteint le décodeur 1 min. Alléluia ça fonctionne”, confirme un autre utilisateur.

Force est toutefois de constater que la technique ne fonctionne pas chez tout le monde. “La manipulation (…) ne marche pas. J’ai réinitialisé la box, de rage, et maintenant ça refonctionne. J’espère que l’erreur ne va pas revenir”, témoignait notamment un abonné pas plus tard que ce matin. De son côté, la chaîne s’excuse pour le désagrément et assure que ses équipes sont à pied d’œuvre pour résoudre pour de bon l’incident.