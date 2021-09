Captain Marvel contre la Sorcière rouge, quelle héroïne est la plus puissante du MCU ?

Quelle héroïne tire son épingle du jeu ? – Crédit : Marvel Studios

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) est en pleine phase 4 avec déjà plusieurs séries sur Disney+ en plus de Black Widow et Shang-Chi au cinéma. Pour l’occasion, on connait le nouvel ennemi majeur des Avengers : Kang le Conquérant. Fort heureusement, l’équipe peut compter sur plusieurs membres très puissants. Parmi eux, on compte notamment la Sorcière rouge et Captain Marvel. Mais alors que les fans considèrent les héroïnes comme surpuissantes, l’une a l’ascendant sur l’autre. Retour sur les pouvoirs et aptitudes respectives de Captain Marvel et la Sorcière rouge.

Captain Marvel : pouvoirs et aptitudes

Captain Marvel n’a pas à rougir de ses capacités – Crédit : Marvel Studios

Carol Danvers utilise l’énergie de manière dévastatrice. Ses capacités viennent de la Pierre de l’Espace, servant de catalyseur lorsqu’il est exposé à de l’énergie. L’héroïne peut donc absorber d’énormes quantités pour les rediriger. Captain Marvel possède une grande force, peut voler, projeter de l’énergie… Lorsque ses batteries sont pleines, Carol Danvers est aussi forte qu’une étoile filante, impossible à arrêter.

Dans le MCU, Carol Danvers a affronté Thanos et l’a presque vaincu avant qu’il n’utilise la Pierre du Pouvoir. Captain Marvel traverse plusieurs vaisseaux pour les détruire sans subir une seule blessure. Dans What If… ?; on découvre que l’héroïne tient aussi tête à Thor, même lorsqu’il est au maximum de ses capacités.

On peut aisément dire que Captain Marvel est une boule de démolition cosmique dont on ne connaît pas encore la limite.

Sorcière rouge : pouvoirs et aptitudes

WandaVision révèle les pouvoirs enfouis de l’héroïne – Crédit : Marvel Studios

Wanda Maximoff a reçu ses pouvoirs lors d’expériences menées par Hydra. L’héroïne possède la télékinésie et la manipulation mentale. Avec les années, ces capacités se sont améliorées. Lors de son combat contre Thanos, la Sorcière rouge a montré l’étendue de sa puissance. WandaVision nous apprend que la Pierre de l’Esprit n’a pas augmenté ses pouvoirs. L’artefact réveille les capacités enfouies l’ayant transformée en Sorcière écarlate.

Avant WandaVision, la Sorcière rouge peut déjà évacuer le gaz d’une pièce, soulever des structures massives et détruire l’épée de Thanos. Sa force est révélatrice de sa rage, comme dans Avengers : Endgame lorsqu’elle est sur le point de déchirer le Titan fou pour avoir assassiné Vision. L’héroïne peut manipuler les esprits à une grande échelle, déformer la réalité. WandaVision le montre parfaitement.

Aujourd’hui, dans le MCU, le potentiel de croissance de Wanda Maximoff est incommensurable.

Conclusion..

Si la Sorcière rouge n’est pas aussi puissante que Captain Marvel en termes de force physique, ses capacités magiques sont au-dessus. Wanda déforme la réalité et pourrait vaincre Thanos toute seule. Si Carol Danvers a une limite, l’héroïne de WandaVision fonctionne comme un conduit d’énergie infini. Finalement, on est tenté de penser que pour le moment, dans le MCU, la Sorcière rouge est devant Captain Marvel.

Source : CBR