Ce smartphone dangereux pour la santé va être interdit à la vente en France

© Pexels

Un produit électronique peut réellement mettre en danger le consommateur. En novembre dernier, un chargeur USB de France Production Electronique était retiré de la vente à cause d’un danger d’électrocution. L’iPhone 12 d’Apple connaissait le même destin seulement quelques semaines plus tôt à cause des ondes trop puissantes émises par l’appareil.

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) sanctionne un nouveau smartphone en ce début d’année, puisque l’Emporia Smart 4 va également disparaître du marché en France pour la même raison que l’iPhone 12.

L’ANFR demande le retrait de la vente d’un smartphone en France

L’ANFR est une organisation publique chargée d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques en France. Elle vérifie donc régulièrement les ondes électromagnétiques émises par les appareils électroniques vendus sur notre territoire.

Malheureusement pour le constructeur Emporia, son smartphone Smart 4 a échoué au test du laboratoire accrédité chargé de vérifier la conformité des produits aux exigences européennes relatives au DAS.

📣 L’@anfr a demandé le retrait du marché français du téléphone #EMPORIA SMART 4 à la suite d’un dépassement de la limite de débit d’absorption spécifique (#DAS) constaté sur ce modèle. pic.twitter.com/bcz87NYylQ — ANFR (@anfr) January 4, 2024

« Ces exigences impliquent que les terminaux respectent une valeur limite réglementaire de 4 W/kg pour le DAS localisé “membre” évalué au contact du corps, et de 2 W/kg pour le DAS localisé « tronc » évalué à une distance de 5 mm », indique l’ANFR.

À lire > Est-il mauvais de laisser un téléphone branché sur chargeur tout le temps ?

L’organisme exige que l’entreprise se conforme aux normes en vigueur d’ici le 19 janvier prochain. Si elle ne s’exécute pas, l’Emporia Smart 4 fera l’objet d’une procédure de rappel. Quoi qu’il en soit, les distributeurs doivent suspendre la commercialisation du smartphone à partir d’aujourd’hui, comme le veut la loi. Une mesure censée protégée les consommateurs sachant qu’un DAS trop élevé pourrait représenter un danger pour le corps humain.

En octobre 2023, l’Agence nationale des fréquences demandait déjà le retrait de la vente de deux smartphones d’Emporia, à savoir le Simplicity V27 et le Doogee S88 Plus à cause d’un DAS au-dessus de la normale. Rappelons que le débit d’absorption spécifique correspond à une partie de l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques qui est absorbée par le corps humain.