Cette enceinte est aussi fine que du papier

L’enceinte « papier-peint » – Crédit : Massachusetts Institute of Technology

L’été dernier, Louis Vuitton avait dévoilé son enceinte portable. Celle-ci arborait un design cosmique, bien éloigné de la silhouette des autres appareils proposés sur le marché. Mais des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) sont allés encore plus loin en mettant au point une enceinte à l’apparence encore plus singulière.

En cours de développement, ce haut-parleur très léger a la finesse d’une feuille de papier. Qui plus est, il nécessite seulement « une fraction de l’énergie requise par un haut-parleur traditionnel », souligne le MIT. À l’avenir, il pourra potentiellement se greffer sur n’importe quel type de surface.

Imaginez par exemple qu’ils tapissent un mur entier. Ce dernier se transformerait ainsi en haut-parleur géant ! Précision importante, la technologie est encore en jachère si bien que la qualité sonore n’est pas encore rendez-vous par rapport aux standards proposés par les enceintes actuelles.

Le futur des enceintes connectées ?

Le résultat est tout de même déjà saisissant comme vous pouvez le constater dans la vidéo de démonstration ci-dessous. Le célèbre titre de Queen We Are The Champions retentit distinctement grâce à cette enceinte d’un nouveau genre. Et ce quel que soit son orientation. Regardez et surtout écoutez :

Comme le souligne le MIT, cette enceinte pourrait fournir une suppression de bruit active dans des environnements bruyants à l’instar des cockpits d’avion, en générant un son de même amplitude mais de phase opposée ; conséquence les deux sons s’annuleront. Ce dispositif est aussi susceptible d’être utilisé pour proposer un divertissement immersif, peut-être en fournissant un son tridimensionnel dans un théâtre ou un parc à thème.

De telles enceintes aussi fines avaient déjà été développées par le passé. Sauf que ces dernières produisaient seulement du son en étant à l’air libre. La version du MIT fonctionne dans toutes les situations, qu’elle soit pliée ou à plat contre un mur.

Source : MIT