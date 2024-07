Chat GPT-4o mini : nouveautés, performances, découvrez comment l’utiliser gratuitement

OpenAI a récemment présenté la nouvelle version de son modèle de langage : GPT-4o mini, une version à la fois compacte et plus accessible puisqu’elle est totalement gratuite. Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur GPT-4o mini, et comment l’utiliser sans débourser un centime.

OpenAI continue d’innover dans le domaine de l’intelligence artificielle, et surtout de proposer ses avancées au monde entier. L’entreprise a récemment lancé GPT-4o mini, une nouvelle version de son modèle de langage conçu pour combler l’écart entre GPT-3.5 et GPT 4o. Sa particularité ? Elle est gratuite et accessible à tous les utilisateurs.

Si cette version est moins puissante que le modèle 4o, elle l’est nettement plus en comparaison du modèle 3.5 qui avait (plus que largement) fait son temps. De quoi profiter des merveilles de l’intelligence artificielle sans débourser un centime. Avec cette nouvelle version, OpenAI prouve une fois de plus son engagement à rendre sa technologie accessible au plus grand nombre, qu’ils soient professionnels ou non.

💡 Quelles sont les nouveautés de GPT-4o mini ?

Des performances améliorées

GPT-4o mini

En termes de performances et de vitesse, GPT-4o mini est bien au-dessus de la version 3.5, sans pour autant être trop loin du modèle 4o classique. Il offre en effet une fenêtre contextuelle de 128 000 jetons et intègre des connaissances à jour jusqu’à octobre 2023. Bien que sa taille exacte ne soit pas révélée, il rivalise sans problème avec d’autres petits modèles d’IA tout en étant plus rapide et moins cher. Des tests indépendants montrent notamment une vitesse de sortie de 202 jetons par seconde, dépassant donc, et de loin, GPT-3.5 Turbo. Une vitesse de sortie plus rapide signifie que les réponses de GPT-4o mini sont générées plus rapidement, ce qui rend l’interaction plus fluide et efficace pour les utilisateurs.

Ce nouveau modèle compact obtient également un score de 82% au benchmark MMLU, largement utilisé pour évaluer les intelligences artificielles. Le benchmark MMLU (Massive Multitask Language Understanding) évalue les modèles d’IA sur une série de tâches couvrant 57 domaines différents, allant des mathématiques et des sciences naturelles à l’histoire et la linguistique. Chaque domaine comporte plusieurs questions de compréhension et de raisonnement, testant la capacité du modèle à répondre correctement dans un large éventail de sujets. Un score MMLU élevé indique donc une meilleure compréhension et précision sur une large gamme de sujets, assurant des réponses plus pertinentes et fiables.

Ce score de 82% le place une fois encore bien au-dessus de GPT-3.5 Turbo qui obtient 69,8%, et seulement légèrement derrière GPT-4o qui affiche 88,7%. Comparé à d’autres concurrents comme Gemini ou Claude AI, GPT-4o mini fait preuve d’une puissance bien supérieure. GPT-4o mini prend actuellement en charge le traitement de texte et d’images, les volets audio et vidéo promis par OpenAI sont prévus pour une future mise à jour.

Une structure de prix avantageuse

GPT-4o mini se distingue également par sa structure de prix particulièrement avantageuse. OpenAI propose en effet son nouveau modèle à 15 cents par million de jetons d’entrée et 60 cents par million de jetons de sortie, rendant son utilisation plus de 60% moins chère que GPT-3.5 Turbo. Un positionnement très avantageux pour les développeurs qui souhaiteraient utiliser l’API dans leurs applications.

Pour rappel, OpenAI utilise un modèle de tarification basé sur le nombre de “jetons” utilisés. Les jetons sont des unités de texte que le modèle traite ou génère. Voici comment cela fonctionne :

Jetons d’entrée (input tokens) : Ce sont les mots ou fragments de texte que vous envoyez au modèle pour qu’il les traite. Par exemple, si vous posez une question à GPT-4o mini, les mots de votre question comptent comme des jetons d’entrée. Le coût est de 15 cents pour un million de jetons d’entrée.

: Ce sont les mots ou fragments de texte que vous envoyez au modèle pour qu’il les traite. Par exemple, si vous posez une question à GPT-4o mini, les mots de votre question comptent comme des jetons d’entrée. Le coût est de 15 cents pour un million de jetons d’entrée. Jetons de sortie (output tokens) : Ce sont les mots ou fragments de texte que le modèle génère en réponse à votre entrée. Par exemple, la réponse que GPT-4o mini vous donne après avoir traité votre question compte comme des jetons de sortie. Le coût est de 60 cents pour un million de jetons de sortie.

En résumé, chaque fois que vous utilisez GPT-4o mini, vous payez pour les mots que vous envoyez au modèle, et pour les mots que le modèle génère en réponse. Cette tarification basée sur les jetons d’entrée et de sortie concerne principalement les développeurs et les entreprises qui utilisent l’API d’OpenAI pour intégrer GPT-4o mini dans leurs propres applications et services.

🧐 Quelles différences avec la version 4o classique ?

La première différence entre GPT-4o mini et GTP-4o, c’est bien sûr le prix. La première est gratuite tandis que l’autre est à 24$ TTC/mois. GPT-4o mini est conçu comme une version allégée de GPT-4o, optimisée pour les tâches courantes du quotidien qui ne demande pas trop de ressources, comme la compréhension linguistique et les sujets généraux. GPT-4o est quant à lui plus puissant et offre de meilleures performances pour des tâches plus complexes et gourmandes.

Par exemple, GPT-4o possède une plus grande capacité de traitement multimodal, intégrant de manière plus fluide le texte, l’image, et plus tard potentiellement la vidéo, tandis que GPT-4o mini restera principalement axé sur le texte et l’image.

❌ Quels sont les inconvénients de GPT-4o mini ?

GPT-4o mini présente aussi certains inconvénients. En raison de sa taille plus compacte, il est moins performant que GPT-4o pour des tâches nécessitant une capacité de traitement plus importante et des fonctionnalités avancées. Par exemple, bien qu’il excelle dans le traitement de texte et d’images, ses capacités sont moins développées comparativement à GPT-4o, qui offre une plus grande flexibilité pour des applications complexes nécessitant une compréhension et une génération de contenu plus riches. Sachez également que l’une des principales limites de cette IA est qu’elle n’est pas à jour sur l’actualité de 2024.

De plus, bien que les mesures de sécurité de GPT-4o mini soient robustes, GPT-4o classique utilise des techniques encore plus sophistiquées, ce qui peut le rendre plus adapté pour des usages nécessitant une sécurité encore plus importante, dans le domaine de la finance, de la santé ou de l’informatique par exemple.

Pour accéder gratuitement à GPT-4o mini, c’est très simple. Il vous suffit de vous inscrire en vous créant un compte (cela devrait d’ailleurs n’être même plus nécessaire dans les mois à venir).

Si vous avez un compte gratuit :

Accédez au site chatgpt.com

Créez un compte ou bien connectez-vous si vous en avez déjà un

Ouvrez le menu déroulant en haut à gauche de l’écran

ChatGPT devrait déjà être coché, vous n’avez rien à faire de plus

Si vous avez un compte payant :

Accédez au site chatgpt.com

Connectez-vous à votre compte

Ouvrez le menu déroulant en haut à gauche de l’écran

Sélectionnez la deuxième ligne, GPT-4o mini

Vous avez également le choix entre GPT-4o et GPT-4

Sachez qu’OpenAI est actuellement en train de développer GPT-5, un modèle linguistique de grande taille qui devrait révolutionner la façon dont nous interagissons avec l’intelligence artificielle. Rendez-vous (si tout va bien) en 2025 pour le découvrir.