Comme Harry Potter, faites votre rentrée dans ce « Poudlard » français

La célèbre école de sorcellerie d’Harry Potter fascine les fans de la saga. Véritable centre névralgique de l’intrigue de J.K. Rowling, Poudlard est gorgé de secrets et d’histoire, donnant envie à tout Potterhead qui se respecte d’y faire sa scolarité. Outre-Manche, il est possible de visiter les décors de la Grande Salle, du bureau de Dumbledore ou encore de la salle commune de Gryffondor. De son côté, le château breton Le Rocher Portail se muera prochainement en école de magie afin d’attirer les fans du sorcier à la cicatrice.

L’édifice se transformera en Poudlard lors des prochaines vacances de la Toussaint. Un événement immersif qui permettra « de revivre l’extraordinaire aventure du plus célèbre des sorciers ». Après avoir obtenu leur lettre d’admission, les apprentis magiciens pourront faire irruption dans la Grande Salle où un banquet les attendra. Ils seront alors répartis dans leur nouvelle maison.

Un Poudlard breton

Au lieu des traditionnels Gryffondor et consorts, ils intégreront Busarde, Cerfdelune, Boucfleche ou Fauvedor du nom des quatre dynasties qui habitaient les lieux jadis. Et pour cause, le scénario de la visite sera inspiré de l’histoire véritable du château.

Après le repas, les visiteurs pourront arpenter les lieux réaménagés pour coller à l’univers d’Harry Potter. Salles de classe, dortoirs, chambres des professeurs… « Toutes ces pièces seront entièrement décorées et animées par des effets des plus ensorcelants », indique le site officiel du château, promettant que des « objets enchantés et des créatures magiques » seront mis en scène pendant la visite.

La billetterie ouvrira en septembre prochain. 15 soirées seront proposées avec à chaque fois 200 places à la clé. Il sera aussi possible de visiter uniquement le château (sans le banquet) l’après-midi. En attendant, voici le teaser de présentation :