Covid-19 : le symptôme des orteils covidés peut durer jusqu’à 5 mois après l’infection

Représentation du coronavirus – Crédit : mattthewafflecat / Pixabay

La Covid-19 est caractérisée par des symptômes similaires à ceux de la grippe, à part pour les cas asymptomatiques. Ainsi, la fièvre, la fatigue ou encore la toux sèche sont les symptômes les plus fréquents. En plus, la Covid-19 a des symptômes bien spécifiques. Les plus courants sont la perte de goût et d’odorat, en particulier les odeurs de menthe poivrée et d’huile de noix de coco, ainsi que les orteils covidés. Ce symptôme a été découvert il y a déjà plusieurs mois par les médecins. Les patients touchés présentent des lésions de couleur rougeâtre ou violette sur les orteils ou la partie supérieure du pied.

Un patient a eu des orteils covidés pendant 150 jours

Selon une nouvelle étude menée par Dr. Esther Freeman qui est la directrice du Global Health Dermatology au Massachusetts General Hospital, les orteils covidés peuvent durer plus longtemps que ce qu’on pensait. En effet, un patient a eu des orteils covidés pendant 5 mois après avoir été malade de la Covid-19. Les données de 1 000 patients de 39 pays appartenant à l’International Covid-19 Dermatology Registry ont été analysées. Ce registre recense les cas de Covid-19 qui ont des symptômes dermatologiques à travers le monde.

Dr. Esther Freeman a déclaré à NBC News que : « lorsque nous avons commencé à examiner la durée des symptômes, certains de ces patients ont des symptômes vraiment incroyablement longs. En particulier, nous l’avons vu avec les engelures, également connues sous le nom d’orteils covidés, où les patients présentent des symptômes cutanés pendant plus de 60 jours ».

Les orteils covidés sont le signe d’une inflammation interne

Selon les experts, la présence de ce symptôme pendant une aussi longue durée s’explique par le fait que la Covid-19 est responsable d’une inflammation générale dans tout le corps. Dr. Esther Freeman a précisé que « ces données enrichissent nos connaissances sur la façon dont la Covid-19 peut affecter plusieurs systèmes organiques différents, même après que les patients se sont remis de leur infection aigüe ».

En fait, les orteils covidés sont tout simplement représentatifs de l’inflammation à l’intérieur de l’organisme. D’ailleurs, d’autres effets à long terme du coronavirus tels que le brouillard cérébral, la fatigue, l’essoufflement, la toux et les douleurs thoraciques ont déjà été confirmés par la CDC. Plus récemment, des médecins ont remarqué que certains de leurs patients souffraient d’une perte de dents plusieurs mois après avoir été infectés par le coronavirus.

Source : BGR