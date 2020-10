Covid-19 : le virus peut survivre 28 jours sur les billets de banque et les smartphones

Une femme portant un masque pour faire les courses – Crédit : Anna Shvets / Pexels

Les scientifiques n’ont pas encore déterminé la fréquence avec laquelle le coronavirus se transmet en touchant des surfaces contaminées. Par contre, nous avons maintenant une idée de son espérance de vie sur les différentes surfaces. Une nouvelle étude publiée dans le Virology Journal a été menée par une équipe de scientifiques du CSIRO qui est l’organisme gouvernemental australien pour la recherche scientifique. Ils ont découvert que le SARS-CoV-2 survivrait plus longtemps que prévu sur certaines surfaces.

Un mucus artificiel a été créé pour imiter le dépôt de particules virales sur certaines surfaces utilisées au quotidien

En avril dernier, la revue médicale The New England Journal of Medicine affirmait que le virus pouvait survivre 3 jours sur du plastique et de l’acier, 4 jours sur du bois et 5 jours sur du verre. Finalement, les nouvelles expériences conduites par les scientifiques du CSIRO révèlent qu’il serait bien plus résistant que prévu. En effet, le SARS-CoV-2 était toujours viable quatre semaines après avoir été déposé sur plusieurs surfaces.

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont isolé le virus et créé une sorte de mucus artificiel. La concentration de particules virales de ce mucus est similaire à celle qui a été observée chez les patients infectés. Ensuite, le mucus artificiel a été déposé sur des surfaces différentes telles que des billets de banque en papier et en plastique, du verre, de l’acier inoxydable, du vinyle et du coton. Bien entendu, les tests ont été menés en laboratoire avec une température contrôlée, donc les résultats peuvent être différents avec des conditions réelles.

Le SARS-CoV-2 survit sur un écran de smartphone pendant 28 jours à 20°C

Les scientifiques ont confirmé que le SARS-CoV-2 est éliminé s’il est exposé à 40°C pendant 48 heures. Néanmoins, il survit pendant 28 jours à 20°C. De plus, ils ont découvert que le virus peut être récupéré d’une surface comme le verre. Cette surface équipe notamment les écrans de smartphones et des guichets automatiques bancaires. Le directeur du Australian Centre for Disease Preparedness, Trevor Drew, a expliqué que : « cette recherche peut également aider à expliquer la persistance et la propagation apparentes du SARS-CoV-2 dans des environnements froids à forte contamination lipidique ou protéique, comme les installations de transformation de la viande ».

Enfin, nous ne connaissons pas encore la fréquence de transmission du coronavirus en touchant ces surfaces. Nous savons par contre qu’il se transmet majoritairement en respirant des particules virales. C’est donc la raison pour laquelle il est recommandé de porter un masque de protection capable de réduire de 65 % les risques d’infection. D’ailleurs, les masques à valve et les visières ne peuvent pas empêcher la propagation du virus.

Source : CNET