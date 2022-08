Danny DeVito sur Colin Farrell : « Mon Pingouin était meilleur »

Au détour d’une interview, Danny DeVito a estimé que son incarnation du Pingouin était meilleure que celle de Colin Farrell dans The Batman. L’intéressé appréciera.

Danny DeVito et Colin Farrell ont chacun incarné le Pingouin – Crédit : Warner Bros.

Parmi les antagonistes du film The Batman, on retrouve notamment Colin Farrell, lequel a dû subir une transformation impressionnante pour camper le Pingouin. Le vilain a eu d’autres visages dans le passé. On pense évidemment à la version très flippante de Danny DeVito qui sévit dans Batman : Le Défi, le film de Tim Burton sorti en 1992.

Justement, l’acteur avait salué la prestation de Farrell, estimant qu’il avait fait un « super boulot ». Dernièrement, DeVito a passé le test du détecteur de mensonges pour Vanity Fair. Et quand sa fille Lucy DeVito lui met une photo de Colin Farrell sous son nez, lui demandant ce qu’il pense de « ce Pingouin », voici ce qu’il répond : « J’adore Colin. C’est un gars formidable. Mon Pingouin était meilleur ».

Danny DeVito préfère son Pingouin !

L’acteur demande ensuite à la personne qui observe le polygraphe s’il dit bien la vérité. Ce qu’elle confirme ! De quoi provoquer l’hilarité de DeVito qui martèle que Colin est un bon gars et qu’il s’agit simplement de son opinion. Vous pouvez observer cette séquence amusante dans la vidéo ci-dessous (à partir de 2:51). Et nous dire dans l’espace commentaires quel est votre Pingouin favori !

En dehors du Pingouin, qui a été privé de son plaisir coupable dans The Batman, DeVito a également désigné son Batman fétiche. Sans surprise, il s’agit de Michael Keaton, son ancien collègue de scène. « C’est mon préféré, c’est mon préféré. C’est Michael Keaton. C’était le Batman quand j’étais le Pingouin », se souvient DeVito.

Par ailleurs, les fans d’Oswald Cobblepot seront ravis d’apprendre qu’une série consacrée au Pingouin sera prochainement produite pour HBO Max. Farrell devrait y reprendre son rôle. À moins que le projet soit annulé à l’instar de Batgirl, Warner Bros. Discovery mettant en place une nouvelle stratégie pour ses contenus DC Comics en misant sur les blockbusters.