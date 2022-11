Des centaines de dauphins sont morts à cause de la guerre en Ukraine

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des centaines de dauphins et de marsouins sont morts dans la mer Noire. Ce sont des victimes collatérales du conflit. Les combats les empêchent de naviguer, de communiquer et de s’alimenter.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est responsable de dizaines de milliers de victimes. Des femmes, des hommes et des enfants ont trouvé la mort dans le conflit. D’autres victimes collatérales auxquelles on ne pense pas forcément vivent sous l’eau. En effet, les cétacés odontocètes souffrent eux aussi de la guerre. Des centaines de dauphins et de marsouins vivant dans la mer Noire sont morts depuis le début du conflit.

Des dauphins © Pablo Heimplatz / Unsplash

Depuis le début de l’invasion en février, des scientifiques ont remarqué une « augmentation inhabituelle » du nombre d’échouages et de prises accessoires. Dans le domaine de la pêche, la prise accessoire désigne toutes les captures effectuées involontairement pendant une pêche. En ce qui concerne les dauphins, cela signifie qu’ils étaient trop perturbés pour éviter les filets de pêche.

À lire aussi > Mark Hamill envoie 500 drones à l’Ukraine pour l’armer « contre l’empire du mal »

Les dauphins et les marsouins sont désorientés, blessés et affamés à cause de la guerre

Les dauphins et les marsouins naviguent et communiquent par le son. Ils peuvent aussi reconnaître leurs congénères grâce au goût de l’urine. Avec les bruits des combats et des missiles, les cétacés ont probablement plus de mal à communiquer. C’est en tout cas ce que pensent les scientifiques pour expliquer le nombre d’animaux morts.

Au total, plus de 700 dauphins et marsouins morts ont été enregistrés sur les côtes des pays qui bordent la mer Noire. Cela comprend la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et l’Ukraine. De plus, il y a également eu des signalements de dauphins qui se sont échoués sur des plages avec des blessures physiques comme des brûlures. Les scientifiques pensent que ces dauphins ont été blessés par des mines ou des bombes. D’autres spécimens semblent ne pas avoir mangé pendant des jours.

Erich Hoyt, chercheur au Royaume-Uni Whale and Dolphin Conservation, a expliqué que : « les dauphins et les marsouins comptent sur le son pour naviguer, trouver leur nourriture et communiquer entre eux. Le bruit causé par l’augmentation du trafic maritime peut avoir un certain impact, mais les bruits d’explosions à la surface ou sous l’eau pourraient désorienter, blesser ou tuer des dauphins et des marsouins dans un rayon de quelques kilomètres ou entraîner une augmentation du nombre d’échouages ou de prises accessoires ». Les dauphins et les marsouins sont donc des victimes collatérales de la guerre en Ukraine, mais impossible de savoir comment leur situation va évoluer. En ce qui concerne l’Ukraine, SpaceX a confirmé qu’il va continuer à fournir Starlink gratuitement.

Source : Business Insider